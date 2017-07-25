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In court

Cleveland man on trial for murder in drug robbery; co-defendant points to Trent Turner as the shooter

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 25, 2017 - 07:52 PM
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Trent Turner stands after opening statements before Summit County Common Pleas Court Judge Amy Corrigall Jones. Turner is on trial for the death of Corey Scott Seibel in Green during a robbery involving drugs. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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