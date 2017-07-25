All CATEGORIES
☰ Menu

In court

Cleveland man on trial for murder in drug robbery; co-defendant points to Trent Turner as the shooter

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 25, 2017 - 07:52 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Trent Turner stands after opening statements before Summit County Common Pleas Court Judge Amy Corrigall Jones. Turner is on trial for the death of Corey Scott Seibel in Green during a robbery involving drugs. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

anchors27cut_1
Anchors Lee Jordan and Leon Bibb prepare to say farewell to WEWS Channel 5 - 9:30 PM

In the station-hopping, market-jumping world of local TV news, Lee Jordan and Leon Bibb stayed anchored to their anchor chairs in Cleveland.

Deadly warning: Elephant tranquilizer makes its way back to Northeast Ohio disguised as OxyContin pills, officials say - 9:30 PM
Stow businessman indicted on charges of defrauding investors of more than $2.6 million - 9:30 PM
barbblock27cut_01
Barberton’s Second Street the focus of this weekend’s Better Block event - 9:30 PM
hywet27cut
Stan Hywet executive director announces she is leaving post - 9:29 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next