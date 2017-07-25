All CATEGORIES
☰ Menu

In court

Cleveland man on trial for murder in drug robbery; co-defendant points to Trent Turner as the shooter

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 25, 2017 - 07:52 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Trent Turner stands after opening statements before Summit County Common Pleas Court Judge Amy Corrigall Jones. Turner is on trial for the death of Corey Scott Seibel in Green during a robbery involving drugs. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

stanford27
Akron man tied to 3 fires in his neighborhood, 2 that claimed 9 lives; prosecutors seek death penalty for Stanley Ford - 11:22 AM

An Akron man has been tied to three fires in his neighborhood, two that claimed 9 lives.

phillips27cut_06
Witness describes lethal injection of Ronald Phillips for 1993 rape and slaying of 3-year-old Akron girl
anchors27cut_1
Anchors Lee Jordan and Leon Bibb prepare to say farewell to WEWS Channel 5
dyer27cut_01
Bob Dyer: “Big Al” merges his Navy past with present
ohfair27cut_07
One person killed, seven hurt on malfunctioning ride at Ohio State Fair’s opening day
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next