All CATEGORIES
☰ Menu

Cleveland man represents himself in smash-and-grab trial in Summit County

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 16, 2017 - 06:04 PM | Updated: March 17, 2017 - 01:50 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Andre Yeager, defendant representing himself, makes his opening statement in his trial, as prosecutor Ty Graham (seated) and visiting Judge Richard Reinbold listen in Summit County Common Pleas Court on Thursday in Akron. Yeager is charged with several break-ins of local businesses. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

innovate19cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Akron area marijuana-detection device venture and baby-sitting app attract money from fund promoting innovation - 8:16 PM

Two very different Akron area innovations — a portable marijuana-detection device and an app that allows users to exchange free baby-sitting services — have each won $25,000 from the region’s nonprofit Innovation Fund.

pry17web
Late County Executive Russ Pry honored at Greater Akron Chamber’s 110th annual meeting
meat17cut_01
Bishop gives blessing to eat corned beef Friday; St. Patrick’s Day busiest day of year at Akron’s Diamond Deli
neomed18web
Summa gains 22 new residents despite accreditation issues - 9:04 PM
jeopardy17cut
‘Jeopardy!’ dreams: Akron’s Madeline Wilson takes a shot at winning on her favorite game show - 8:55 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next