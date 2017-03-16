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Cleveland man represents himself in smash-and-grab trial in Summit County

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 16, 2017 - 06:04 PM | Updated: March 17, 2017 - 01:50 PM
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Andre Yeager, defendant representing himself, makes his opening statement in his trial, as prosecutor Ty Graham (seated) and visiting Judge Richard Reinbold listen in Summit County Common Pleas Court on Thursday in Akron. Yeager is charged with several break-ins of local businesses. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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