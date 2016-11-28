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Cleveland man sentenced to nine years in prison in February shooting death at Akron party

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: November 28, 2016 - 06:02 PM | Updated: November 29, 2016 - 07:59 AM
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Defense attorney Jonathan Sinn addresses Judge Lynne Callahan on behalf of Antoine Bennett before the start of jury selection for the February shooting death of a Akron man. Bennett appeared in Judge Lynne Callahan's Summit County court on Monday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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