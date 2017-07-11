Cleveland man sentenced to prison for illegally trafficking two dozen firearms; man bought firearms at Medina, Summit gun shows

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBDbGV2ZWxhbmQgbWFuIHdhcyBzZW50ZW5jZWQgdG8gMiAxLzIgeWVhcnMgaW4gZmVkZXJh
bCBwcmlzb24gVHVlc2RheSBmb3IgaWxsZWdhbGx5IHRyYWZmaWNraW5nIHR3byBkb3plbiBmaXJl
YXJtcyBwdXJjaGFzZWQgYXQgYSBndW4gc2hvdyBpbiBNZWRpbmEgQ291bnR5IGxhc3QgeWVhciwg
YWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBVLlMuIEF0dG9ybmV5JiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlLjwvcD48cD5DYXJs
dG9uIEguIE51bm4sIDM2LCBwbGVhZGVkIGd1aWx0eSBlYXJsaWVyIHRoaXMgeWVhciBpbiBVLlMu
IERpc3RyaWN0IENvdXJ0IGluIENsZXZlbGFuZCB0byBvbmUgY291bnQgb2YgbWFraW5nIGZhbHNl
IHN0YXRlbWVudHMgcmVnYXJkaW5nIHRoZSBzYWxlIG9mIGZpcmVhcm1zLjwvcD48cD5OdW5uIGJv
dWdodCB0d28gZG96ZW4gOSBtbSBwaXN0b2xzIGZyb20gZm91ciBkZWFsZXJzIGF0IHRoZSBNZWRp
bmEgR3VuIFNob3cgb24gU2VwdC4gMTAgYW5kIDExLiBIZSBhdHRlbmRlZCB0aGUgZ3VuIHNob3cg
d2l0aCB0d28gcGVvcGxlIHdobyBhcHBlYXJlZCB0byBzZWxlY3QgdGhlIGZpcmVhcm1zIGFuZCBw
cm92aWRlZCBjYXNoIHRvIGJ1eSB0aGUgZ3VucywgYWNjb3JkaW5nIHRvIGNvdXJ0IGRvY3VtZW50
cy48L3A+PHA+TnVubiB0b2xkIGF0IGxlYXN0IG9uZSBmaXJlYXJtcyBkZWFsZXIgdGhhdCBoZSBp
bnN0cnVjdGVkIGEgY29uY2VhbGVkLWNhcnJ5IGNsYXNzIGFuZCB0aGUgZmlyZWFybXMgd2VyZSBm
b3IgdXNlIGluIGhpcyBjbGFzcy4gSW4gcmVhbGl0eSwgTnVubiBsZWZ0IHRoZSBwaXN0b2xzIGlu
IHRoZSB0cnVuayBvZiB0aGUgdHdvIG1lbiB3aG8gd2VudCB0byB0aGUgZ3VuIHNob3cgd2l0aCBo
aW0uIE51bm4gaGFkIGtub3duIG9uZSBvZiB0aGUgbWVuIGZvciAzMCB5ZWFycyBhbmQgd2FzIGF3
YXJlIHRoYXQgaGUgaGFkIGJlZW4gaW4gcHJpc29uLjwvcD48cD5PbmUgb2YgdGhlIHBpc3RvbHMg
TnVubiBib3VnaHQgd2FzIHJlY292ZXJlZCBhdCBhIGNyaW1lIHNjZW5lIGluIENhbmFkYS4gTnVu
biBhbHNvIGFkbWl0dGVkIHRvIG1ha2luZyBpbGxlZ2FsIGZpcmVhcm1zIHB1cmNoYXNlcyBhdCB0
aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBHdW4gU2hvdywgYWNjb3JkaW5nIHRvIGNvdXJ0IGRvY3VtZW50cy48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgZGVmZW5kYW50IHB1dCB0d28gZG96ZW4gZmlyZWFybXMgb3V0IGlu
dG8gb3VyIHN0cmVldHMsIGFuZCBhdCBsZWFzdCBvbmUgaGFzIGFscmVhZHkgYmVlbiB1c2VkIGlu
IGEgY3JpbWUsJiM4MjIxOyBBY3RpbmcgVS5TLiBBdHRvcm5leSBEYXZpZCBTaWVybGVqYSBzYWlk
IGluIGEgcHJlcGFyZWQgc3RhdGVtZW50LjwvcD48cD5UcmV2b3IgVmVsaW5vciwgdGhlIFUuUy4g
QnVyZWF1IG9mIEFsY29ob2wsIFRvYmFjY28sIEZpcmVhcm1zIGFuZCBFeHBsb3NpdmVzIChBVEYp
IHNwZWNpYWwgYWdlbnQgaW4gY2hhcmdlIG9mIHRoZSBDb2x1bWJ1cyBGaWVsZCBEaXZpc2lvbiwg
c2FpZCB0aGUgYWdlbmN5ICYjODIyMDtpcyBjb21taXR0ZWQgdG8gY29tbWl0dGVkIHRvIGNvbWJh
dGluZyBndW4gdmlvbGVuY2UgaW4gb3VyIGNvbW11bml0aWVzLCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIGluZGl2
aWR1YWxzIHdobyBwcm92aWRlIGZpcmVhcm1zIHRvIHBlb3BsZSB3aG8gYXJlIHByb2hpYml0ZWQg
ZnJvbSBoYXZpbmcgdGhlbS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBjYXNlIHdhcyBiZWZvcmUgVS5TLiBE
aXN0cmljdCBDb3VydCBKdWRnZSBDaHJpc3RvcGhlciBCb3lrby4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.