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Cleveland man who represented himself is sentenced to prison after being found guilty of all charges in break-ins

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 21, 2017 - 02:38 PM | Updated: March 22, 2017 - 08:14 AM
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Akron Police officer Jude Carroll on the witness stand, listens to Andre Yeager, defendant representing himself, during cross examination in Yeager's trial in front of visiting Judge Richard Reinbold on March 16 in Summit County Common pleas Court. Yeager was found guilty of all but two of the charges against him on Tuesday. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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