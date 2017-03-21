Cleveland man who represented himself is sentenced to prison after being found guilty of all charges in break-ins

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TWF5YmUgcmVwcmVzZW50aW5nIGhpbXNlbGYgd2FzbiYjODIxNzt0IHN1Y2ggYSBncmVhdCBp
ZGVhLjwvcD48cD5BIFN1bW1pdCBDb3VudHkganVyeSBmb3VuZCBhIENsZXZlbGFuZCBtYW4gd2hv
IHNlcnZlZCBhcyBoaXMgb3duIGxhd3llciBndWlsdHkgb2YgY2hhcmdlcyBmaWxlZCBhZ2FpbnN0
IGhpbSBmb3IgYSBzZXJpZXMgb2YgYnJlYWstaW5zIGF0IGxvY2FsIGJ1c2luZXNzZXMuPC9wPjxw
PlJpY2hhcmQgUmVpbmJvbGQsIGEgdmlzaXRpbmcganVkZ2UgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eSBDb21t
b24gUGxlYXMgQ291cnQsIHNlbnRlbmNlZCBBbmRyZSBZZWFnZXIgVHVlc2RheSB0byA0JiMxODk7
IHllYXJzIGluIHByaXNvbi48L3A+PHA+WWVhZ2VyLCA0NywgaGFkIEpvYiBFc2F1IFBlcnJ5IGFz
IGhpcyBzdGFuZGJ5IGF0dG9ybmV5IGluIHRoZSBldmVudCBoZSBuZWVkZWQgbGVnYWwgYWR2aWNl
LCBidXQgb3RoZXJ3aXNlIGhhbmRsZWQgaGlzIG93biBkZWZlbnNlIGluIGEgdHJpYWwgdGhhdCBi
ZWdhbiBsYXN0IFRodXJzZGF5LjwvcD48cD5ZZWFnZXIgd2FzIGNoYXJnZWQgd2l0aCBmb3VyIGNv
dW50cyBvZiBicmVha2luZyBhbmQgZW50ZXJpbmcsIGFzIHdlbGwgYXMgcmVjZWl2aW5nIHN0b2xl
biBwcm9wZXJ0eSwgcG9zc2Vzc2luZyBjcmltaW5hbCB0b29scywgZHJpdmluZyB1bmRlciBzdXNw
ZW5zaW9uLCBhbmQgb2JzdHJ1Y3Rpbmcgb2ZmaWNpYWwgYnVzaW5lc3MuIFRoZSBjaGFyZ2VzIG9m
IGRyaXZpbmcgdW5kZXIgc3VzcGVuc2lvbiBhbmQgcG9zc2Vzc2lvbiBvZiBjcmltaW5hbCB0b29s
cyB3ZXJlIGRpc21pc3NlZCBpbiB0aGUgY291cnNlIG9mIHRoZSB0cmlhbC48L3A+PHA+UHJvc2Vj
dXRvcnMgc2FpZCBZZWFnZXIgd2FzIGludm9sdmVkIGluIGJyZWFrLWlucyBhdCBmb3VyIGxvY2Fs
IGJ1c2luZXNzZXMgYmV0d2VlbiAyMDEzIGFuZCAyMDE2IGluIHdoaWNoIHNvbWVvbmUgcmFtbWVk
IGEgdmVoaWNsZSBpbnRvIGEgZG9vciBvciB3aW5kb3cgYW5kIHRoZW4gc3RvbGUgaXRlbXMgZnJv
bSBpbnNpZGUuIFRoZXkgc2F5IFllYWdlciYjODIxNztzIEROQSBtYXRjaGVkIEROQSBzYW1wbGVz
IGZvdW5kIGF0IHRoZSBzY2VuZXMgb2YgdGhyZWUgb2YgdGhlIGZvdXIgYnJlYWstaW5zLjwvcD48
cD5Qcm9zZWN1dG9ycyBzYWlkIFllYWdlciBtaWdodCBiZSBsaW5rZWQgdG8gYXMgbWFueSBhcyAx
NSBicmVhay1pbnMgYXQgYnVzaW5lc3NlcyBpbiB0aGUgQWtyb24gYXJlYS48L3A+PHA+WWVhZ2Vy
LCBob3dldmVyLCBjbGFpbWVkIHRvIGJlIGlubm9jZW50IGluIGhpcyBvcGVuaW5nIHN0YXRlbWVu
dCBpbiB0aGUgdHJpYWwuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3UgYXJlIHRoZSBvbmx5IGJ1ZmZlciBmb3Ig
bWUgc3RheWluZyBmcmVlLCYjODIyMTsgaGUgdG9sZCB0aGUganVyeS4gJiM4MjIwO0kgaGF2ZSBh
IGxvdCB0byBsb3NlIHRvZGF5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+WWVhZ2VyIGRpZG4mIzgyMTc7dCB0ZXN0
aWZ5IGluIHRoZSB0cmlhbCBhbmQgcHV0IG9uIG5vIHdpdG5lc3NlcyBpbiBoaXMgZGVmZW5zZS48
L3A+PHA+VGhlIGp1cnkgcmV0dXJuZWQgZ3VpbHR5IHZlcmRpY3RzIGF0IDU6NDUgcC5tLiBNb25k
YXkgZXhjZXB0IGZvciBvbmUgb2YgdGhlIGJyZWFraW5nLWFuZC1lbnRlcmluZyBjaGFyZ2VzIG9u
IHdoaWNoIHRoZXkgd2VyZSBkZWFkbG9ja2VkLiBKdXJvcnMgcmVzdW1lZCBkZWxpYmVyYXRpb25z
IFR1ZXNkYXkgbW9ybmluZyBhbmQgcmVwb3J0ZWQgYSBndWlsdHkgdmVyZGljdCBvbiB0aGUgZmlu
YWwgY2hhcmdlIGFib3V0IG5vb24gVHVlc2RheS48L3A+PHA+QXNzaXN0YW50IFN1bW1pdCBDb3Vu
dHkgUHJvc2VjdXRvciBUeSBHcmFoYW0gc3VnZ2VzdGVkIHRvIFJlaW5ib2xkIHRoYXQgWWVhZ2Vy
IHJlY2VpdmUgNSYjMTg5OyB5ZWFycywgdGhlIG1heGltdW0gcGVuYWx0eSBwb3NzaWJsZSBhZnRl
ciB0aGUgdHdvIGNoYXJnZXMgd2VyZSBkaXNtaXNzZWQuIEdyYWhhbSBhbHNvIHJlcXVlc3RlZCB0
aGF0IFllYWdlciBiZSByZXF1aXJlZCB0byBwYXkgcmVzdGl0dXRpb24gdG8gdGhlIGJ1c2luZXNz
ZXMgZnJvbSB3aGljaCBoZSBzdG9sZSBoaWdoLWVuZCBvcHRpY2FsIGZyYW1lcywgbGlxdW9yIGFu
ZCBjaWdhcnMuPC9wPjxwPlllYWdlciBzdWdnZXN0ZWQgdGhhdCB0aGUganVkZ2Ugc2VudGVuY2Ug
aGltIHRvIG9uZSB5ZWFyLjwvcD48cD5QZXJyeSBzYWlkIFllYWdlciBwbGFucyB0byBhcHBlYWwu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSBoYWQgaGlzIGRheSBpbiBjb3VydCwmIzgyMjE7IFBlcnJ5IHNhaWQu
PC9wPjxwPlllYWdlciBwcmV2aW91c2x5IHdhcyBjb252aWN0ZWQgb2YgYnJlYWstaW5zIGF0IEFr
cm9uIGFyZWEgYnVzaW5lc3NlcywgaW5jbHVkaW5nIGEgc3RyaW5nIG9mIDEwMCAmIzgyMjA7Y2ln
YXJldHRlIGJhbmRpdCYjODIyMTsgdGhlZnRzIGluIHRoZSBlYXJseSAyMDAwcyBpbiB3aGljaCBz
b21lb25lIGRyb3ZlIGEgc3RvbGVuIGNhciB0aHJvdWdoIHBsYXRlLWdsYXNzIHdpZG93cyBvZiBi
dXNpbmVzc2VzLCBzdGVwcGVkIG92ZXIgdGhlIGJyb2tlbiBnbGFzcyBhbmQgc3RvbGUgZG96ZW5z
IG9mIGNpZ2FyZXR0ZSBjYXJ0b25zLjwvcD48cD5TdGVwaGFuaWUgV2Fyc21pdGggY2FuIGJlIHJl
YWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzA1IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpzd2Fyc21pdGhAdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb20iPnN3YXJzbWl0aEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxv
dyBvbiBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc3dhcnNtaXRoYWJqIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtzd2Fyc21pdGhhYmombmJzcDs8L2E+IGFuZCBvbiBG
YWNlYm9vazogPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vc3dhcnNtaXRoIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9zd2Fyc21pdGg8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.