Cleveland Massillon Road closing in Copley Township

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09QTEVZIFRXUC46IFNvdXRoIENsZXZlbGFuZCBNYXNzaWxsb24gUm9hZCBiZXR3ZWVuIHRo
ZSBOb3J0b24gY29ycG9yYXRlIGxpbmUgYW5kIFN0aW1zb24gUm9hZCB3aWxsIGJlIGNsb3NlZCBk
dXJpbmcgdGhlIGRheSBmcm9tIE1vbmRheSB0aHJvdWdoIEZyaWRheSwgU3VtbWl0IENvdW50eSBF
bmdpbmVlciBBbCBCcnViYWtlciBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgcm9hZCB3aWxsIGJlIGNsb3NlZCBi
ZXR3ZWVuIDg6MzAgYS5tLiBhbmQgMzozMCBwLm0uIGZvciB0cmVlIGN1dHRpbmcgYW5kIGJydXNo
IHJlbW92YWwgd29yay48L3A+PHA+VGhlIGRldG91ciB3aWxsIGludm9sdmUgTWVkaW5hIExpbmUg
Um9hZCBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgMjYxLiA8L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.