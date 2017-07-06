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Cleveland Metroparks looks to rebuild Hinckley Dam

Beacon Journal staff report

Published: July 6, 2017 - 08:01 AM

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Canton attorney photographing all 88 of Ohio’s courthouses; work being displayed at Canton gallery

CANTON: The project started five years ago when Canton attorney David Dingwell snapped some photographs of the Stark County Courthouse with his new camera.

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