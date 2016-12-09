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Collections taken to support Akron girl who survived fatal fire

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: December 9, 2016 - 07:29 AM | Updated: December 9, 2016 - 08:10 AM

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