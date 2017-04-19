Community college president makes the case for Stark State’s fit in Akron

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QnkgdGhlIG51bWJlcnMsIGNoZWFwIGNvbGxlZ2UgbWFrZXMgc2Vuc2UgaW4gQWtyb24sIHdo
ZXJlIFN0YXJrIFN0YXRlIGlzIG1ha2luZyByb29tIGZvciA1LDAwMCBzdHVkZW50cyB3aGVuIGl0
cyAkMTQgbWlsbGlvbiBjYW1wdXMgb3BlbnMgb24gUGVya2lucyBTdHJlZXQgaW4gdGhlIGZhbGwg
b2YgMjAxOC4gPC9wPjxwPkZlZGVyYWwgZ3JhbnRzIGZvciBzb21lIGxvdy1pbmNvbWUgcmVzaWRl
bnRzICYjODIxMjsgb2Ygd2hpY2ggdGhlcmUgYXJlIHBsZW50eSBpbiBBa3JvbiAmIzgyMTI7IGNv
dmVyIG5lYXJseSBoYWxmIHRoZSBhbm51YWwgY29zdCBvZiB0aGUgY29tbXV0ZXIgY29sbGVnZSYj
ODIxNztzIHR3by15ZWFyIGRlZ3JlZSBhbmQgam9iIGNlcnRpZmljYXRlcy4gU3RhcmsgU3RhdGUg
JiM4MjIwO2FnZ3Jlc3NpdmVseSYjODIyMTsgc3RlZXJzIHN0dWRlbnRzIGF3YXkgZnJvbSBkZWJ0
LiBMZXNzIHRoYW4gaGFsZiBvZiBzdHVkZW50cyBhdCBtb3N0IGNvbW11bml0eSBjb2xsZWdlcywg
aW5jbHVkaW5nIDQzIHBlcmNlbnQgYXQgU3RhcmsgU3RhdGUsIHRha2Ugb3V0IGZlZGVyYWwgbG9h
bnMuPC9wPjxwPlRoZSBKYWNrc29uIFRvd25zaGlwIGNvbW11bml0eSBjb2xsZWdlIGhhcyBlbnJv
bGxlZCA1MDAgc3R1ZGVudHMgYXQgYSB0ZW1wb3Jhcnkgc2l0ZSBvbiBXaGl0ZSBQb25kIERyaXZl
IGluIEFrcm9uLiBUaGUgcGxhbiBpcyB0byBkb3VibGUgZW5yb2xsbWVudCBieSB0aGUgZmFsbCwg
YSBmdWxsIHllYXIgYmVmb3JlIHRoZSBwZXJtYW5lbnQgaG9tZSBpbiBBa3JvbiBvcGVucyBuZWFy
IFN0YXRlIFJvdXRlIDguIFRoZSBleHBhbnNpb24gZm9sbG93cyBpbi1ob3VzZSBzdXJ2ZXlzIGF0
IHRoZSBCYXJiZXJ0b24gY2FtcHVzLCB3aGVyZSA3MCBwZXJjZW50IG9mIHN0dWRlbnRzIHdlcmUg
Zm91bmQgdG8gYmUgbGl2aW5nIGluIEFrcm9uLjwvcD48cD5UaGUgc2V2ZW4gZnVsbC10aW1lIHN0
YWZmIG1lbWJlcnMgYXQgV2hpdGUgUG9uZCBhbHNvIGhhdmUgZW5kb3JzZWQgdGhlIG1vdmUuIEFs
bCBsaXZlIGluIG9yIHBsYW4gdG8gcmVsb2NhdGUgdG8gQWtyb24uPC9wPjxwPkNvbXBlbGxpbmcg
YXMgdGhleSBtaWdodCBiZSwgdGhlc2UgYXJlIGp1c3QgbnVtYmVycy4gSXQmIzgyMTc7cyB0aGUg
ZmFjZXMgb2YgcGVvcGxlIHRoYXQgU3RhcmsgU3RhdGUgUHJlc2lkZW50IFBhcmEgSm9uZXMgdXNl
ZCB3aGVuIG1ha2luZyB0aGUgY2FzZSBmb3IgYSBjb21tdW5pdHkgY29sbGVnZSBiZWZvcmUgYSBm
cmllbmRseSBBa3JvbiBQcmVzcyBDbHViIGNyb3dkIFdlZG5lc2RheS48L3A+PHA+V2hpbGUgc3Bl
YWtpbmcgYXQgdGhlIGx1bmNoZW9uLCB0aGUgQ2FudG9uIHJlc2lkZW50IHBvaW50ZWQgdG8gYW4g
QWtyb24gY2l0eSBlbXBsb3llZSB3aG8gaGFzIHRha2VuIG9ubGluZSBjbGFzc2VzIGF0IFN0YXJr
IFN0YXRlIHRvIGFkdmFuY2UgaGVyIGNhcmVlci4gSm9uZXMgdGhlbiBwbHVnZ2VkIHRoZSAyMCBj
b2xsZWdlIGNyZWRpdHMgYSBCdWNodGVsIEhpZ2ggU2Nob29sIHNlbmlvciBzaXR0aW5nIGF0IGFu
b3RoZXIgdGFibGUgd2lsbCB0YWtlIHdpdGggaGVyIHRvIFRlbm5lc3NlZSBTdGF0ZSBpbiB0aGUg
ZmFsbCwgdGhhbmtzIHRvIGEgZ3Jvd2luZyBwYXJ0bmVyc2hpcCBiZXR3ZWVuIEFrcm9uIFB1Ymxp
YyBTY2hvb2xzIGFuZCB0aGUgY29tbXVuaXR5IGNvbGxlZ2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDsyNCBjcmVk
aXRzLCYjODIyMTsgTWlrYWlsYWggUmFtc2V5LCAxOCwgc2FpZCwgY29ycmVjdGluZyB0aGUgcmVj
b3JkLiBPbiBzcHJpbmcgYnJlYWssIFJhbXNleSBsZWZ0IHRoZSBsdW5jaGVvbiBlYXJseSB0byBy
ZXR1cm4gdG8gaGVyIGpvYiBhdCBhIGxvY2FsIGluc3VyYW5jZSBjb21wYW55LiBMaWtlIG1vc3Qg
U3RhcmsgU3RhdGUgc3R1ZGVudHMsIHNoZSBoYXMgYSBqb2IuPC9wPjxwPkFzIGFsbCBidXQgYSBm
ZXcgYXR0ZW5kZWVzIGhlYWRlZCBiYWNrIHRvIHdvcmssIEpvbmVzIHdhbGtlZCBvdmVyIHRvIERh
dmlkIEdpdmFuLiBUaGUgNDYteWVhci1vbGQgTm9ydGggSGlsbCBtYW4gZ3JldyB1cCBpbiBJbmRp
YW5hLCB0aGUgb2xkZXN0IHNvbiBpbiBhIGJyb2tlbiBob21lLiBUaGVyZSwgaGUgZGlzbWlzc2Vk
IGNvbGxlZ2UgYWZ0ZXIgaGlnaCBzY2hvb2wgYW5kLCBpbnN0ZWFkLCB0b29rIGEgam9iIHRvIGhl
bHAgd2l0aCB0aGUgYmlsbHMuIDwvcD48cD5BcyBhbiBhZHVsdCwgaGUmIzgyMTc7cyBkcml2ZW4g
Z2FyYmFnZSB0cnVja3MgYW5kIG5vdyBpcyBhIG1hY2hpbmlzdCB3b3JraW5nIHRoZSB0aGlyZCBz
aGlmdCBhdCBhIGxvY2FsIHBsYXN0aWNzIG1hbnVmYWN0dXJlci4gJiM4MjIwO1dvcmtpbmcgYW5k
IGdvaW5nIHRvIHNjaG9vbCBpcyBqdXN0IGNoYWxsZW5naW5nLCYjODIyMTsgR2l2YW4gc2FpZCBv
ZiAmIzgyMjA7bG9zaW5nIHRoZSBtb21lbnR1bSYjODIyMTsgdG8gbGVhcm4uICYjODIyMDtCdXQg
YXQgbXkgYWR2YW5jZWQgYWdlLCBJIGRvbiYjODIxNzt0IGhhdmUgdGltZS4gSSBoYXZlIHRvIGdl
dCB0aGlzIGRvbmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5HaXZhbiBoYXMgYmVlbiB0YWtpbmcgbnVyc2luZyBj
bGFzc2VzIGF0IHRoZSBBa3JvbiBjYW1wdXMgc2luY2UgaXQgb3BlbmVkIGluIHRoZSBmYWxsLiBC
ZWZvcmUgdGhhdCwgaGUgYXR0ZW5kZWQgb25saW5lIG9yIGluIHBlcnNvbiBpbiBCYXJiZXJ0b24g
b3IgJiM4MjEyOyBpZiBoZSBoYWQgdG8gJiM4MjEyOyBkcm92ZSBhIGhhbGYtaG91ciB0byB0aGUg
bWFpbiBjYW1wdXMgaW4gSmFja3NvbiBUb3duc2hpcC4gPC9wPjxwPkhlIHdvbmRlcnMgaWYgaGUm
IzgyMTc7bGwgYmUgaGVhbHRoeSBlbm91Z2ggdG8gc3RhbmQgd2hlbiBoZSBmaW5hbGx5IHJldGly
ZXMgaW4gYW5vdGhlciAzMCBvciBzbyB5ZWFycy4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBub3Qgc2F5aW5n
IG51cnNpbmcgaXMgZWFzaWVyLiBBbmQgc29tZW9uZSBzdGlsbCBuZWVkcyB0byBkcml2ZSB0aGUg
dHJ1Y2tzIGFuZCBtYWtlIHRoZSBwbGFzdGljLCYjODIyMTsgR2l2YW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO0J1
dCB0aGlzIGlzIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIGluIG15IGxpZmUgdGhhdCBJIHRob3VnaHQgbWF5YmUg
Y29sbGVnZSBpcyBmb3IgbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CdWlsdCB0byBzdWl0PC9wPjxwPkpvbmVz
IGdhdmUgbm8gamFycmluZyBkZXRhaWxzIGluIGhlciBXZWRuZXNkYXkgYWRkcmVzcy48L3A+PHA+
Q29uc3RydWN0aW9uIGF0IHRoZSBQZXJraW5zIFN0cmVldCBjYW1wdXMgaXMgb24gc2NoZWR1bGUu
IFNpZ25hZ2UgdmlzaWJsZSBmcm9tIHRoZSBoaWdod2F5IHdhaXRzIHRvIGJlIGhvaXN0ZWQgaW50
byB0aGUgYWlyIGFib3ZlIFJvdXRlIDguPC9wPjxwPkF0dGVuZGluZyB0aGUgbHVuY2hlb24gd2Vy
ZSB0aGUgY29sbGVnZSYjODIxNztzIHRydXN0ZWVzLCBNYXlvciBEYW4gSG9ycmlnYW4sIFN1bW1p
dCBDb3VudHkgRXhlY3V0aXZlIElsZW5lIFNoYXBpcm8sIHJlc2VhcmNoZXJzIGZyb20gdGhlIFN1
bW1pdCBDb3VudHkgRWR1Y2F0aW9uYWwgSW5pdGlhdGl2ZSwgQWtyb24gU2Nob29scyBTdXBlcmlu
dGVuZGVudCBEYXZpZCBKYW1lcyBhbmQgb3RoZXJzIHdobyBoYXZlIGVuY291cmFnZWQgYW5kIGd1
aWRlZCB0aGUgbW92ZSB0byBBa3Jvbi48L3A+PHA+SmFtZXMgdW5kZXJzY29yZWQgYW4gYW5ub3Vu
Y2VtZW50IGluIEpvbmVzJiM4MjE3OyBzcGVlY2ggdG8gbGF1bmNoIHRoZSAmIzgyMjA7TGVhcm4g
dG8gRWFybiYjODIyMTsgcHJvZ3JhbS4gSm9uZXMgc2FpZCBpdHMgdGhlIGZpcnN0IHBsYW4gaW4g
T2hpbyB0byBtYXJyeSBqb2IgdHJhaW5pbmcgYW5kIHRoZSBzdGF0ZSYjODIxNztzIG5ldyBncmFk
dWF0aW9uIHJlcXVpcmVtZW50cyBzbyB0aGF0IGNhcmVlci1vcmllbnRlZCBzdHVkZW50cyBjYW4g
ZWFybiBjb2xsZWdlIGNyZWRpdHMgd2hpbGUgd29ya2luZyB0b3dhcmQgZ2FpbmZ1bCBlbXBsb3lt
ZW50LjwvcD48cD5DaXR5IGFuZCBjb3VudHkgbGVhZGVycyBleHBlY3QgdGhlc2Ugam9icyAmIzgy
MTI7IGFuZCB0aGUgMzMgZnVsbC10aW1lIHN0YWZmIGFuZCA2MCBhZGp1bmN0IHByb2Zlc3NvcnMg
YXQgdGhlIGZpbmlzaGVkIEFrcm9uIGNhbXB1cyAmIzgyMTI7IHRvIGRyaXZlIGluY29tZSB0YXgg
cmV2ZW51ZSBhcyBlZHVjYXRvcnMgaW4gaGlnaCBzY2hvb2wgYW5kIGNvbGxlZ2UgdGVhbSB1cCB3
aXRoIGluZHVzdHJ5IHRvIHRyYWluIG9yIHJldHJhaW4gd29ya2VycyBpbiBtaWQtc2tpbGxlZCBz
ZWN0b3JzIHN1Y2ggYXMgbWFudWZhY3R1cmluZyBhbmQgaGVhbHRoIGNhcmUsIGVhY2ggd2l0aCBz
dGFydGluZyBzYWxhcmllcyBiZXR3ZWVuICQzNiwwMDAgYW5kICQ0NSwwMDAuIDwvcD48cD5Ob3do
ZXJlIGluIHRoZSBjb3VudHkgYXJlIHRoZXNlIGFuZCBvdGhlciBqb2JzIG1vcmUgbGFja2luZyB0
aGFuIGluIEFrcm9uLiBDZW5zdXMgZGF0YSBzaG93IHRoZSB1bmVtcGxveW1lbnQgZ2FwIGJldHdl
ZW4gQWtyb24gYW5kIHRoZSByZXN0IG9mIFN1bW1pdCBDb3VudHkgaXMgd2lkZXN0IGZvciB3b3Jr
ZXJzIGJldHdlZW4gdGhlIGFnZXMgb2YgMzUgYW5kIDQ0LjwvcD48cD4gQnV0IHRoYXQgZ2FwIGlz
IGhhbGYgYXMgd2lkZSBmb3Igd29ya2VycyBpbiB0aGVpciBlYXJseSAyMHMuIDwvcD48cD5BbmQg
d2l0aCBhbiBhdmVyYWdlIGFnZSBvZiAyNyBmb3IgdGhlIDUwMCBzdHVkZW50cyBhdCB0aGUgV2hp
dGUgUG9uZCBzaXRlLCBKb25lcyBmaWd1cmVzIGhlciBwcm9ncmFtbWluZyBwcm92aWRlcyB0aW1l
bHkgaW50ZXJ2ZW50aW9uIHRoYXQgY291bGQgYnJlYWsgdGhlIHVuZW1wbG95bWVudCBjeWNsZSBp
biB0aGUgY2l0eS48L3A+PHA+U3RhcmsgU3RhdGUmIzgyMTc7cyBzdWNjZXNzIGhpbmdlcyBvbiBp
dHMgc3RyYXRlZ2ljIGxvY2F0aW9uIGFuZCBwYXJ0bmVyc2hpcHMgd2l0aCBBa3JvbiBidXNpbmVz
c2VzLCBpdHMgbWFqb3IgaG9zcGl0YWxzLCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBhbmQgS2Vu
dCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5LjwvcD48cD5TaG91bGQgdGhlIGNvbW11dGVyIGNvbGxlZ2UgYXR0
cmFjdCBzdHVkZW50cyBhbmQgc3RhZmYgd2hvIHdpc2ggdG8gbWFrZSBBa3JvbiBob21lIGFuZCAm
IzgyMjA7d2UgbmVlZCBob3VzaW5nLCYjODIyMTsgSm9uZXMgc2FpZCwgJiM4MjIwO3dlIHdpbGwg
cGFydG5lciB3aXRoIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW4gdGhl
IG1lYW50aW1lLCBwdWJsaWMgdHJhbnNpdCBvZmZpY2lhbHMgaW4gU3RhcmsgQ291bnR5IGFyZSBv
ZmZlcmluZyBmcmVlLCBkaXJlY3QgYnVzIHRyaXBzIGZyb20gQWtyb24gdG8gSmFja3NvbiBUb3du
c2hpcCBmb3Igc3R1ZGVudHMgc3RpbGwgbWFraW5nIHRoZSB0cmlwLjwvcD48cD5Eb3VnIExpdmlu
Z3N0b24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzkyIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpk
bGl2aW5nc3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgb24gVHdpdHRlcjo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0FCSkRvdWciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O0FCSkRvdWcmbmJzcDs8L2E+
LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.