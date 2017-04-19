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Community college president makes the case for Stark State’s fit in Akron

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 19, 2017 - 06:11 PM
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Construction continues on the future Stark State College Akron on Wednesday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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