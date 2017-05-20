All CATEGORIES
☰ Menu

Community holds candlelight vigil after Akron house fire kills seven family members

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 20, 2017 - 11:18 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Daniel Huggins places a family photo at the Fultz Street home where his uncle, aunt and and cousins perished in a fire on Monday. Family and community members held a candlelight vigil and prayer to remember the 7 family members who died on Fultz Street on Saturday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Britain_Concert_Blast_10095.jpg-9bb6a~4 Peter Byrne - AP
Concert blast: Blood, horror as bomber strikes young crowd in England - 8:46 AM

MANCHESTER, ENGLAND: For the young crowd of music fans, the Ariana Grande concert was supposed to be a night of high-energy candy pop and fun on a school night. The scene quickly turned into sheer terror when a bomb went off at the end, sending terrified parents into a desperate search for their loved ones.

ellet18_01
Residents demand action after shooting near Little League ball fields
ODOT warns motorists about upcoming traffic changes on Interstate 76 in Norton and Barberton
hillis23_web
Victim’s family upset by work release for Akron man who has served half of yearlong jail sentence for shooting death
Bob Dyer: Cruising off to the great beyond
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next