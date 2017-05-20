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Community holds candlelight vigil after Akron house fire kills seven family members

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 20, 2017 - 11:18 PM
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Daniel Huggins places a family photo at the Fultz Street home where his uncle, aunt and and cousins perished in a fire on Monday. Family and community members held a candlelight vigil and prayer to remember the 7 family members who died on Fultz Street on Saturday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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