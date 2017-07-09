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Akron celebration

Congolese keep traditional music alive with donated drum set from community members

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 9, 2017 - 09:05 PM | Updated: July 10, 2017 - 12:58 PM
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Gary Post of Bath (left) presents Ernest Esube, a member of the music group Congo to Akron with a set of drums on Saturday at the Patterson Park Community Center. At right is Congolese Association of Akron President Rollin Mukanza. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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