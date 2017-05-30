All CATEGORIES
☰ Menu

Government

Congressional redistricting in Ohio takes another step toward ballot

From staff and wire reports

Published: May 30, 2017 - 01:24 PM

MORE IN NEWS

coventry31cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Classmates, school officials remember two friends struck and killed by vehicle in Coventry Township

COVENTRY TWP.: Amber Thoma was a feisty girl whose spunky spirit spilled over into sports, where she played basketball for the Coventry Middle School Comets eighth-grade team.

copleyfire31cut_web
Explosion, fire rock the Winery at Wolf Creek in Copley Township
rice31cut_02
Cleveland officer involved in Tamir Rice shooting fired for application inaccuracies
Cedar Point teams with LeBron James to raise money to help Akron kids
cascade31cut_01
Old Akron buildings are new again thanks to historic preservation that earns recognition
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next