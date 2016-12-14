All CATEGORIES
☰ Menu

Conservancy advocate Darwin Kelsey dies, leaves legacy of farm-to-market initiatives in Cuyahoga Valley National Park

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: December 14, 2016 - 08:58 AM | Updated: December 14, 2016 - 09:07 AM

MORE IN NEWS

housing04cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Stoney Pointe discourse spurs broader conversation about homeless, disabled

Mark Foertch of Ingersoll Drive in West Akron figures the public looks down on him for fighting the construction of a 68-unit, four-story apartment building for the homeless and disabled.

conrad14_mcclelland
Summit prosecutors detail plunger shank used in jail stabbing
ksustress14_01
Pet therapy dogs visit KSU campus to help de-stress students
Ohio Inspector General: financial-aid fraud perpetrated with stolen IDs of prison inmates
City goes after contractors with employees who avoid local income tax
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next