Conservancy to host meeting on new Boston Mills Visitor Center

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UEVOSU5TVUxBOiBUaGUgQ29uc2VydmFuY3kgZm9yIEN1eWFob2dhIFZhbGxleSBOYXRpb25h
bCBQYXJrIHdpbGwgaG9zdCBhbiBvcGVuIGhvdXNlIEFwcmlsIDI0IHRvIGFsbG93IHRoZSBwdWJs
aWMgdG8gdmlldyBhbmQgY29tbWVudCBvbiB0aGUgcGxhbnMgZm9yIHRoZSBuZXcgJDUuOSBtaWxs
aW9uIEJvc3RvbiBNaWxscyBWaXNpdG9yIENlbnRlci48L3A+PHA+VGhlIGV2ZW50IGlzIDMgdG8g
NiBwLm0uIGF0IEhhcHB5IERheXMgTG9kZ2UsIDUwMCBXLiBTdHJlZXRzYm9ybyBTdC48L3A+PHA+
VGhlIGNlbnRlciwgbG9jYXRlZCBvbiB0aGUgc291dGhlYXN0IGNvcm5lciBvZiBSaXZlcnZpZXcg
YW5kIEJvc3RvbiBNaWxsIHJvYWRzIGluIEJvc3RvbiBUb3duc2hpcCwgd2lsbCBiZSBob3VzZWQg
aW4gYSBidWlsZGluZyBidWlsdCBpbiAxOTA1IGFzIGEgY29tbWVyY2lhbCBhbmQgcmVzaWRlbnRp
YWwgc3BhY2UgZm9yIHRoZSBBa3Jvbi1DYW50b24gQmFnIENvLjwvcD48cD5JbiByZWNlbnQgeWVh
cnMsIGl0IGhhcyBiZWVuIGEgcHJpdmF0ZWx5IG93bmVkIHJlc2lkZW5jZS4gVGhlIGN1cnJlbnQg
b3duZXIgYXBwcm9hY2hlZCB0aGUgcGFyayB3aXRoIGhpcyBkZXNpcmUgdG8gc2VsbCB0aGUgcHJv
cGVydHkgYW5kIHRoZSBwdXJjaGFzZSB3YXMgY29tcGxldGVkIFdlZG5lc2RheS4gVGhlIHNhbGUg
cHJpY2Ugd2FzICQ2NjAsMDAwLjwvcD48cD5UaGUgaGlzdG9yaWMgcHJvcGVydHkgd2lsbCBiZSBy
ZW5vdmF0ZWQgdG8gc2VydmUgYXMgYSBjZW50cmFsLCBvbmUtc3RvcCByZXNvdXJjZSB3aGVyZSB2
aXNpdG9ycyBjYW4gcGxhbiB0aGVpciBqb3VybmV5cyBpbiB0aGUgbmF0aW9uYWwgcGFyayBhbmQg
T2hpbyAmYW1wOyBFcmllIENhbmFsd2F5LjwvcD48cD5UaGUgcHJvamVjdCBpcyBhIHBhcnRuZXJz
aGlwIGJldHdlZW4gdGhlIENvbnNlcnZhbmN5LCB0aGUgbm9ucHJvZml0IGZyaWVuZHMgZ3JvdXAg
Zm9yIEN1eWFob2dhIFZhbGxleSBOYXRpb25hbCBQYXJrLCBhbmQgTmF0aW9uYWwgUGFyayBTZXJ2
aWNlLiBUaGUgQ29uc2VydmFuY3kgaXMgbWFuYWdpbmcgZnVuZHJhaXNpbmcsIHBsYW5uaW5nLCBk
ZXNpZ24gYW5kIGNvbnN0cnVjdGlvbi48L3A+PHA+VGhlIDMzLDAwMC1zcXVhcmUtZm9vdCBDdXlh
aG9nYSBWYWxsZXkgcGFyayBoYXMgbmV2ZXIgaGFkIGEgZnVsbC1zZXJ2aWNlIHZpc2l0b3IgY2Vu
dGVyLCBhbmQgdGhhdCYjODIxNztzIGJlZW4gYSBkZXNpcmUgZm9yIG1hbnkgeWVhcnMuIDwvcD48
cD5UaGUgZmFjaWxpdHkgaXMgcGxhbm5lZCBhcyB0aGUgTm8uIDEgc3RvcCBmb3IgdmlzaXRvcnMg
dG8gbGVhcm4gYWJvdXQgcGFyayBhdHRyYWN0aW9ucyBhbmQgYWN0aXZpdGllcywgZXNwZWNpYWxs
eSBmb3IgdGhlIGdyb3dpbmcgbnVtYmVyIG9mIHZpc2l0b3JzIGZyb20gb3RoZXIgc3RhdGVzIGFu
ZCBjb3VudHJpZXMuIEl0IHdvdWxkIGFsc28gcHJvdmlkZSBwYXJrIHZpc2l0b3JzIHdpdGggaW5m
b3JtYXRpb24gYWJvdXQgcmVnaW9uYWwgYXR0cmFjdGlvbnMgaW4gQWtyb24gYW5kIENsZXZlbGFu
ZCwgb2ZmZXJpbmcgYSB0b3VyaXN0IGJvb3N0IGZvciBhbGwgb2YgTm9ydGhlYXN0IE9oaW8uIDwv
cD48cD5JbiAxOTk1LCBsZXNzIHRoYW4gMSBwZXJjZW50IG9mIEN1eWFob2dhIFZhbGxleSB2aXNp
dG9ycyBjYW1lIGZyb20gb3V0IG9mIHN0YXRlLiBUb2RheSB0aGF0IGlzIGFwcHJvYWNoaW5nIDIw
IHBlcmNlbnQuIFBhcnQgb2YgdGhhdCBncm93dGggaXMgZHVlIHRvIEN1eWFob2dhIFZhbGxleSBi
ZWluZyBkZXNpZ25hdGVkIGEgbmF0aW9uYWwgcGFyayBpbiAyMDAwLiA8L3A+PHA+VGhlIHBhcmsg
Z290IG1vcmUgdGhhbiAyLjQgbWlsbGlvbiB2aXNpdG9ycyBsYXN0IHllYXIsIG1ha2luZyBpdCB0
aGUgMTJ0aCBtb3N0LXZpc2l0ZWQgb2YgdGhlIDU5IG5hdGlvbmFsIHBhcmtzIGluIHRoZSBVbml0
ZWQgU3RhdGVzLiA8L3A+PHA+T3JnYW5pemVycyBzYXkgdGhlIGNlbnRlciBpcyBleHBlY3RlZCB0
byBnZXQgaHVuZHJlZHMgb2YgdmlzaXRvcnMgcGVyIGRheSBhbmQgdXB3YXJkcyBvZiA2MCwwMDAg
YSB5ZWFyLiBBdmFpbGFibGUgaW5mb3JtYXRpb24gd2lsbCBpbmNsdWRlIHBhcmsgb3JpZW50YXRp
b25zLCBtYXBzLCB0cmFpbCBsb2NhdGlvbnMsIHRyYWluIHNjaGVkdWxlcywgYmlrZSByZW50YWxz
LCBjYW1waW5nLCBwYWRkbGluZyBvcHRpb25zLCBkaXJlY3Rpb25zIGFuZCBhcmVhIHJlc3RhdXJh
bnRzIGFuZCBhY2NvbW1vZGF0aW9ucy4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.