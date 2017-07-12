Copley official wants answers about township’s changing plans for new police station

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09QTEVZOiBab25pbmcgQ29tbWlzc2lvbmVyIE1hcmsgV2FzaWNrIHJlY2VudGx5IGZpbGVk
IGEgc2l4LXBhZ2UgRnJlZWRvbSBvZiBJbmZvcm1hdGlvbiBBY3QgcmVxdWVzdCB3aXRoIGFib3V0
IDYwIHF1ZXN0aW9ucyBhYm91dCB0aGUgdG93bnNoaXAmIzgyMTc7cyBwbGFucyBmb3IgYSBuZXcg
cG9saWNlIHN0YXRpb24uPC9wPjxwPlRoZSByZXF1ZXN0IGZpbGVkIGxhc3Qgd2VlayBieSBXYXNp
Y2sgYXQgYSB0b3duc2hpcCB0cnVzdGVlcyBtZWV0aW5nIHNlZWtzIGluZm9ybWF0aW9uLCBpbmNs
dWRpbmcgY29zdHMgcmVsYXRlZCB0byB0aGUgcHJvamVjdCBhbmQgdGhlIHJhemluZyBvZiBhIGNv
bW11bml0eSBjZW50ZXIgdGhhdCB3YXMgYXQgYSBmb3JtZXJseSBwcm9wb3NlZCBzaXRlIG9mZiBT
dW5zZXQgRHJpdmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGp1c3QgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgdGhlcmUm
IzgyMTc7cyBlbm91Z2ggcGxhbm5pbmcsJiM4MjIxOyBXYXNpY2sgdG9sZCBhIHJlcG9ydGVyIGF0
IGEgbGF0ZXIgaW50ZXJ2aWV3LiAmIzgyMjA7W1Rvd25zaGlwIHRydXN0ZWVzIG5lZWQgdG9dIHN0
b3AgYW5kIHRha2UgYSBicmVhdGgsIGJlZm9yZSB0aGUgbmV4dCBkb2xsYXIgaXMgc3BlbnQuJiM4
MjIxOyBXYXNpY2sgaXMgcmV0aXJlZCBmcm9tIEFrcm9uLWJhc2VkIEZpcnN0RW5lcmd5IGFuZCBo
YXMgbGl2ZWQgaW4gdGhlIHRvd25zaGlwIGZvciA1MCB5ZWFycy48L3A+PHA+VGhlIHJlcXVlc3Qg
aXMgZGl2aWRlZCBpbnRvIHNldmVuIHNlY3Rpb25zICYjODIxMjsgdGhlIG1ham9yaXR5IGZvY3Vz
ZWQgb24gMTI3OCBTdW5zZXQgRHJpdmUsIHRoZSBhZGRyZXNzIGZvciB0aGUgcmF6ZWQgY29tbXVu
aXR5IGNlbnRlci4gPC9wPjxwPlRoZSBzaXRlIHdhcyBvcmlnaW5hbGx5IHBsYW5uZWQgdG8gYmUg
dGhlIGxvY2F0aW9uIGZvciB0aGUgbmV3IHBvbGljZSBzdGF0aW9uLiBUaG9zZSBwbGFucyB3ZXJl
IHNjcmFwcGVkIHdoZW4gcHJvcGVydHkgYmVjYW1lIGF2YWlsYWJsZSBvbiBDbGV2ZWxhbmQtTWFz
c2lsbG9uIFJvYWQuIFRoZSBwcm9wb3NlZCBidWlsZGluZyB3b3VsZCBjb250YWluIHRoZSBwb2xp
Y2UgYW5kIGZpcmUgZGVwYXJ0bWVudHMuIDwvcD48cD5XYXNpY2smIzgyMTc7cyByZXF1ZXN0IHRv
IGdldCBhbnN3ZXJzIGluIGJpdHMgYW5kIHBpZWNlcyBhcyBpbmZvcm1hdGlvbiBiZWNvbWVzIGF2
YWlsYWJsZSB3aWxsIG5vdCBiZSBtZXQsIG9mZmljaWFscyBzYWlkLiBUb3duc2hpcCBBZG1pbmlz
dHJhdG9yIEphbmljZSBNYXJzaGFsbCBzYWlkIE1vbmRheSBzaGUgd2FudHMgdG8gY29tcGxldGUg
dGhlIGVudGlyZSByZXF1ZXN0LiAmIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCB3YW50IHRvIGRvIHRoaXMg
cGllY2VtZWFsLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQsIHdoaWNoIHdpbGwgdGFrZSB0aW1lIGFuZCBhbHNv
IHdpbGwgaGF2ZSB0byBiZSB2ZXR0ZWQgYnkgdGhlIHRvd25zaGlwIGF0dG9ybmV5LjwvcD48cD5B
Y2NvcmRpbmcgdG8gV2FzaWNrJiM4MjE3O3MgcmVxdWVzdCwgdGhlIGNlbnRlciB3YXMgYSA3NSww
MDAtc3F1YXJlLWZvb3QgYnVpbGRpbmcsIGJ1aWx0IGluIDE5ODMgb24gNS43NyBhY3JlcyBjb25z
aXN0aW5nIG9mIGZpdmUgcGFyY2VscyBvd25lZCBieSBWRlcgUG9zdCA3OTcxLiBJdCB3YXMgcHVy
Y2hhc2VkIGJ5IHRoZSB0b3duc2hpcCBmb3IgJDQwMCwwMDAgaW4gMjAwOCBhbmQgZGVtb2xpc2hl
ZCBpbiAyMDE0LiBPdmVyIHRoZSB5ZWFycywgdGhlIGJ1aWxkaW5nIHdhcyBzYWlkIHRvIGhhdmUg
c3VzdGFpbmVkIHNlcmlvdXMgd2F0ZXIgZGFtYWdlIGNhdXNpbmcgbWlsZGV3IGluIHRoZSB3YWxs
cy48L3A+PHA+TWFyc2hhbGwgc2FpZCB0aGUgdG93bnNoaXAgc2hvdWxkIGJlIGFibGUgdG8gcmVj
b3VwIGl0cyBTdW5zZXQgRHJpdmUgY29zdHMgaWYgdGhlIGxhbmQgd2VyZSBzb2xkIGZvciBkZXZl
bG9wbWVudC4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgcHJpbWUgcHJvcGVydHksJiM4MjE3OyYjODIxNzsg
c2hlIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBGT0lBIHJlcXVlc3QgYXNrcyBmb3IgYSBjb3B5IG9mIHRoZSBw
dXJjaGFzZSBhZ3JlZW1lbnQgYW5kIGlmIHRoZXJlICYjODIyMDt3ZXJlIGFueSBwYXJ0cyBvciBj
b250ZW50cyBvZiB0aGUgQ29wbGV5IENvbW11bml0eSBDZW50ZXIgZXhjbHVkZWQgaW4gdGhlIHB1
cmNoYXNlLiBJZiBzbywgZXhwbGFpbiB3aHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XYXNpY2sgc2FpZCB0aGUg
Y2VudGVyIGhhZCBhIHByb2Zlc3Npb25hbCBraXRjaGVuLCBhbmQgaGUgd2FudHMgdG8ga25vdyB3
aGV0aGVyIHRoZSBjb250ZW50cyB3ZXJlIHNvbGQgb3IgZG9uYXRlZCB0byBsb2NhbCBvcmdhbml6
YXRpb25zLiBUaGUgZG9jdW1lbnQgc2Vla3MgY29waWVzIG9mIHBsYW5zIGZvciB0aGUgYXJlYSBi
ZWZvcmUgdGhlIGRlbW9saXRpb24sIGFsbCBleHBlbnNlcyBjb25uZWN0ZWQgd2l0aCB0aGUgZGVt
b2xpdGlvbiBhbmQgYWxsIGNvbnRyYWN0b3JzJiM4MjE3OyBleHBlbnNlcyBpbmN1cnJlZCBmcm9t
IHRoZSB0aW1lIG9mIHB1cmNoYXNlIGluIDIwMDggdW50aWwgdGhlIGRlbW9saXRpb24gaW4gMjAx
NC48L3A+PHA+SW4gMjAxMywgdG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgY29tbWlzc2lvbmVkIEhvcm5lIGFu
ZCBLaW5nLCBhIER1YmxpbiwgT2hpbywgYXJjaGl0ZWN0dXJhbCBmaXJtLCB0byBkZXNpZ24gYSBu
ZXcgcG9saWNlIHN0YXRpb24uIEEgcHJlbGltaW5hcnkgc2tldGNoIHNob3dlZCBhIG1vZGVybiBi
dWlsZGluZyBhcHByb3hpbWF0ZWx5IHRocmVlIHRpbWVzIHRoZSBzaXplIG9mIHRoZSBjdXJyZW50
IDYsMDAwLXNxdWFyZS1mb290IHBvbGljZSBzdGF0aW9uIGF0IDEyODAgU3Vuc2V0IERyaXZlLiBU
aGUgZXN0aW1hdGVkICQ1LjUgbWlsbGlvbiBjb3N0IHdvdWxkIGhhdmUgYmVlbiB0aGUgdG93bnNo
aXAmIzgyMTc7cyBsYXJnZXN0IHVuZGVydGFraW5nLCBmaW5hbmNlZCBieSBlaXRoZXIgYSBsb3ct
aW50ZXJlc3QgVS5TLiBEZXBhcnRtZW50IG9mIEFncmljdWx0dXJlIGxvYW4gb3IgdGhyb3VnaCBz
YWxlIG9mIG11bmljaXBhbCBib25kcy4gPC9wPjxwPlVuZGVyIHRoZSBvbGQgcGxhbiwgdGhlIFN1
bnNldCBEcml2ZSBzdGF0aW9uIHdvdWxkIGJlIGNvbnZlcnRlZCBpbnRvIGEgY29tbXVuaXR5IGNl
bnRlci4gV2FzaWNrJiM4MjE3O3MgcmVxdWVzdCBhc2tzIGhvdyBtdWNoIHRoYXQgd291bGQgY29z
dCBhbmQgd2hldGhlcjxzdHJvbmc+IDwvc3Ryb25nPlN1bnNldCBEcml2ZSBjYW4gYWRlcXVhdGVs
eSBoYW5kbGUgYWRkaXRpb25hbCB0cmFmZmljPHN0cm9uZz4uIDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5NYXJz
aGFsbCBzYWlkIHRoZSBTdW5zZXQgRHJpdmUgc2l0ZSBoYWQgYSBudW1iZXIgb2YgcHJvYmxlbXMs
IGluIHBhcnRpY3VsYXIsIHV0aWxpdGllcyBzdWNoIGFzIGVsZWN0cmljaXR5IGFuZCBzZXdlciBz
ZXJ2aWNlLiBVdGlsaXRpZXMgYXJlIHJlYWRpbHkgYXZhaWxhYmxlIG9uIENsZXZlbGFuZC1NYXNz
aWxsb24gUm9hZCBmb3IgYSBsYXJnZXIgcG9saWNlIHN0YXRpb24uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.