Copley Township cancels Winterfest because of warm weather

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09QTEVZIFRXUC46IE5vIHNub3cgbWVhbnMgbm8gV2ludGVyZmVzdC48L3A+PHA+Q29wbGV5
IHRydXN0ZWVzIGFubm91bmNlZCBXZWRuZXNkYXkgdGhhdCB0aGUgY29tbXVuaXR5IGV2ZW50LCBz
ZXQgZm9yIEphbi4gMjggYXQgQ29wbGV5IENvbW11bml0eSBQYXJrLCBpcyBiZWluZyBjYW5jZWxl
ZCBiZWNhdXNlIG9mIHdhcm0gd2VhdGhlci48L3A+PHA+VGhlIGZlc3RpdmFsIGhhcyBpbmNsdWRl
ZCBpY2Ugc2thdGluZywgc2xlZGRpbmcsIHNub3cgZ29sZiwgZG9nIHNsZWRkaW5nIGFuZCBpY2Ug
c2N1bHB0dXJlIGRlbW9uc3RyYXRpb25zIGluIHRoZSBwYXN0LiBCdXQgdGhlIE5hdGlvbmFsIFdl
YXRoZXIgU2VydmljZSBpcyBmb3JlY2FzdGluZyB0aGF0IGRheXRpbWUgdGVtcGVyYXR1cmVzIHdp
bGwgYmUgYXJvdW5kIDU4IGRlZ3JlZXMuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.