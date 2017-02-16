All CATEGORIES
☰ Menu

Health care

Council member weighs in on Summa, city says little

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 16, 2017 - 08:15 PM | Updated: February 16, 2017 - 09:08 PM

MORE IN NEWS

Area agencies that work with refugees cutting staff due to Trump cutback in amount U.S. will accept - 10:38 PM

The International Institute of Akron will lay off nine employees, and other agencies that work with refugees in the Akron area say they will not fill job vacancies as they prepare for the impact of President Donald Trump’s decision to curtail the nation’s resettlement program.

crashes17gfxWEB
Ohio Highway Patrol: Fatal traffic crashes rise in Summit County - 10:37 PM
Man shot, killed by Hudson police officer had marijuana in his system - 10:37 PM
naacp17cut_03
Akron NAACP and Miller South School share reflections on Martin Luther King’s life - 10:38 PM
Kasich wants teachers to learn another job, or lose theirs - 10:38 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next