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Council passes rental registration hike amid opposition from landlords

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: December 19, 2016 - 09:15 PM | Updated: December 19, 2016 - 09:48 PM

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