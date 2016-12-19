Council passes rental registration hike amid opposition from landlords

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RGVzcGl0ZSBvcHBvc2l0aW9uIGZyb20gYSBncm91cCBvZiBsYW5kbG9yZHMsIGNpdHkgbGVh
ZGVycyB2b3RlZCBNb25kYXkgbmlnaHQgdG8gaW5jcmVhc2UgYW5udWFsIHJlbnRhbCByZWdpc3Ry
YXRpb24gZmVlcy48L3A+PHA+VGhlIG1lYXN1cmUgcGFzc2VkIHdpdGggYWJzdGVudGlvbnMgZnJv
bSBmb3VyIHJlbnRhbCBwcm9wZXJ0eSBvd25lcnMgJiM4MjEyOyBNaWtlIEZyZWVtYW4gb2YgV2Fy
ZCA5LCBDb3VuY2lsIFByZXNpZGVudCBhbmQgV2FyZCA4IENvdW5jaWx3b21hbiBNYXJpbHluIEtl
aXRoLCBaYWNrIE1pbGtvdmljaCBvZiBXYXJkIDEwIGFuZCBSdXNzIE5lYWwgb2YgV2FyZCA0ICYj
ODIxMjsgYW5kIHllcyB2b3RlcyBmcm9tIHRoZSByZW1haW5pbmcgY291bmNpbCBtZW1iZXJzLjwv
cD48cD5Db3VuY2lsIHJlc3RydWN0dXJlZCB0aGUgcmF0ZXMgcGFpZCBlYWNoIEphbnVhcnkgd2hl
biBsYW5kbG9yZHMgaW4gdGhlIGNpdHkgcmVnaXN0ZXIgdGhlaXIgcHJvcGVydGllcy4gVGhlIG1v
cmUgcHJvcGVydGllcyBsYW5kbG9yZHMgb3duLCB0aGUgbW9yZSB0aGV5IHdpbGwgcGF5LiBUaGUg
bmV3IGZlZSBzdHJ1Y3R1cmUsIHdoaWNoIGlzIHByb2plY3RlZCB0byBpbmNyZWFzZSBjb2xsZWN0
aW9ucyBieSAkMjUwLDAwMCBhbm51YWxseSwgaXMgZGVzaWduZWQgbm90IHRvIGltcGFjdCBsYW5k
bG9yZHMgd2l0aCBvbmx5IGEgZmV3IHJlbnRhbCB1bml0cy48L3A+PHA+VGhlIHJlbnRhbCByZWdp
c3RyeSB3YXMgbm90IGEgbW9uZXktbWFrZXIgd2hlbiBpdCB3YXMgY3JlYXRlZCBpbiAxOTc2IGFz
IGEgd2F5IHRvIGhlbHAgaW5zcGVjdG9ycyB0YXJnZXQgcHJvYmxlbSBwcm9wZXJ0aWVzLjwvcD48
cD5JbiB0aGUgcGFzdCA0MCB5ZWFycywgdGhvdWdoLCBBa3JvbiBoYXMgbG9zdCBtb3JlIHRoYW4g
NzUsMDAwIHJlc2lkZW50cy4gQ2l0eSByZXZlbnVlIGhhcyBmYWxsZW4gYXMgdGhlIG51bWJlciBv
ZiBpbnNwZWN0b3JzIGhhcyBzbGlwcGVkIGZyb20gMjEgdG8gc2l4LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gY291
bmNpbCB0ZXN0aW1vbnkgYnkgY2l0eSBob3VzaW5nIGRpcmVjdG9yIER1YW5lIEdyb2VnZXIuIFRo
ZSByZWdpc3RyeSB3YXMgbGF1bmNoZWQgYWZ0ZXIgYSB0cmFnZWR5IHNpbWlsYXIgdG8gYSBob3Vz
ZSBmaXJlIGVhcmxpZXIgdGhpcyBtb250aCBvbiBUYWxsbWFkZ2UgQXZlbnVlLCB3aGVyZSBhIGNv
dXBsZSBhbmQgdGhlaXIgdHdvIGRhdWdodGVycyBkaWVkIGluIGEgcmVudGFsIHVuaXQgd2l0aCBu
byBzbW9rZSBhbGFybXMsIHdoaWNoIGFyZSByZXF1aXJlZCBieSBsYXcuPC9wPjxwPkJ1dCBtaWQt
c2l6ZSBsYW5kbG9yZHMgd2hvIHNheSB0aGV5IGFyZSByZXNwb25zaXZlIHRvIHRoZWlyIHRlbmFu
dHMmIzgyMTc7IG5lZWRzIHNheSB0aGF0IHJhaXNpbmcgbW9uZXkgb24gdGhlIHNlY3RvciBhcyBh
IHdob2xlIHB1bmlzaGVzIGV2ZXJ5b25lLCBub3QganVzdCBuZWdsZWN0ZnVsIHByb3BlcnR5IG1h
bmFnZXJzIHdobyBtYWtlIGxhbmRsb3JkcyBhbiBlYXN5IHNjYXBlZ29hdCBmb3IgcHVibGljIGJh
Y2tsYXNoLjwvcD48cD5BZnRlciBxdWVzdGlvbmluZyB0aGUgdm90ZSBkdXJpbmcgdGhlIHB1Ymxp
YyBzZXNzaW9uIG9mIHRoZSBtZWV0aW5nLCBsYW5kbG9yZCBKb2huIEZyYW5rcyBzaG9vayBoaXMg
aGVhZCwgc2FpZCBoZSB3b3VsZCAmIzgyMjA7cmVzZXJ2ZSBoaXMgdGltZSBmb3IgYW5vdGhlciBt
ZWV0aW5nJiM4MjIxOyBhbmQgc2F0IGRvd24uICA8L3A+PHA+SGUgYW5kIHRocmVlIG90aGVyIGxh
bmRsb3JkcyBhdCB0aGUgbWVldGluZyBkaWQgbm90IGtub3cgdGhhdCBjb3VuY2lsIHdvdWxkIHZv
dGUgb24gdGhlIG1lYXN1cmUgYmVmb3JlIHRoZXkgY291bGQgb2JqZWN0IGR1cmluZyB0aGUgcHVi
bGljIGNvbW1lbnQgc2Vzc2lvbi4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtNeSB0aGluZyBpcywgaWYgeW91IGhh
dmUgYSBwcm9ibGVtIHdpdGggc29tZW9uZSwgeW91IG5lZWQgdG8gZ28gYWZ0ZXIgdGhlbSwmIzgy
MjE7IEZyYW5rcywgd2hvIG93bnMgYXQgbGVhc3QgMTIgcHJvcGVydGllcyBpbiB0aGUgY2l0eSBh
bmQgbW9yZSBvdXRzaWRlIGl0LCBzYWlkIGluIGFuIGludGVydmlldy4gJiM4MjIwO1RoZXJlIGFy
ZSBhIGxvdCBvZiBiYWQgbGFuZGxvcmRzIG91dCB0aGVyZSwgb2Ygd2hpY2ggSSBhbSBub3Qgb25l
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+RnJhbmtzIHJlcHJlc2VudHMgYSByZXNwZWN0YWJsZSBzaWRlIG9mIHRo
ZSBsYW5kbG9yZGluZyBidXNpbmVzcy4gVGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIGNvdWxkIGZpbmQgbm8g
bGF0ZSB0YXggYmlsbHMgb24gaGlzIDE4IHByb3BlcnRpZXMsIGluY2x1ZGluZyBoaXMgcmVzaWRl
bmNlLiBIZSBzYWlkIHRlbmFudHMgd2hvIGNvbXBsYWluIG9mIGJyb2tlbiB3YXRlciBoZWF0ZXJz
IGdldCBhIG5ldyBvbmUgaW4gaG91cnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJZiBldmVyeSBsYW5kbG9yZCBo
YWQgdGhlIG9waW5pb24gdGhhdCBJIGRvLCB0aGVuIHRoZSBwdWJsaWMgd291bGQgaGF2ZSBhIGRp
ZmZlcmVudCBvcGluaW9uIG9mIGxhbmRsb3JkcywmIzgyMjE7IEZyYW5rcyBzYWlkLjwvcD48cD5X
aGlsZSBBa3JvbiYjODIxNztzIHBvcHVsYXRpb24gaGFzIGRlY2xpbmVkLCB0aGUgcG9ydGlvbiB3
aG8gcmVudCBoYXMgaW5jcmVhc2VkIHNoYXJwbHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBuZWVkIHRvIG1h
a2Ugc3VyZSB0aGF0IHBlb3BsZSB3aG8gcmVudCwgd2hpY2ggaXMgNTAgcGVyY2VudCBvZiBvdXIg
Y2l0eSwgaGF2ZSBhIHF1YWxpdHkgcGxhY2UgdG8gbGl2ZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgQ291bmNpbG1h
biBOZWFsLCB3aG9zZSBXZXN0IEFrcm9uIHdhcmQgaXMgcGFja2VkIHdpdGggcmVudGVycy48L3A+
PHA+V2FyZCA3IENvdW5jaWxtYW4gRG9ubmllIEthbW1lciwgd2hvIGNvLXNwb25zb3JlZCB0aGUg
cmVudGFsIHJlZ2lzdHJhdGlvbiBmZWUgaW5jcmVhc2Ugd2l0aCBjb3VuY2lsIG1lbWJlcnMgUmlj
aCBTd2lyc2t5IG9mIFdhcmQgMSBhbmQgVGFyYSBNb3NsZXktU2FtcGxlcyBvZiBXYXJkIDUsIGhv
cGVzIHRvIHNlZSB0aGUgbW9uZXkgdXNlZCB0byB0ZWFyIGRvd24gdmFjYW50IGNvbW1lcmNpYWwg
cHJvcGVydGllcyBmb3Igd2hpY2ggdGhlcmUgYXJlIGZldywgaWYgYW55LCBmZWRlcmFsIGdyYW50
cyB0byBkZW1vbGlzaC48L3A+PHA+TW9zbGV5LVNhbXBsZXMsIGEgcGFzc2lvbmF0ZSBhZHZvY2F0
ZSBmb3IgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBwb29yLCBzYWlkIHRoZSByZXZlbnVlIGdlbmVyYXRlZCBm
cm9tIHRoZSBmZWUgaW5jcmVhc2Ugd2lsbCBoZWxwIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgRGVwYXJ0bWVu
dCBvZiBOZWlnaGJvcmhvb2QgQXNzaXN0YW5jZSByZXBsYWNlIGluc3BlY3RvcnMgbG9zdCB0aHJv
dWdoIGF0dHJpdGlvbiwgd2l0aCB0aGUgdWx0aW1hdGUgZ29hbCBvZiBnb2luZyBhZnRlciBiYWQg
YXBwbGVzIGluIHRoZSBsYW5kbG9yZCBidXNpbmVzcy48L3A+PHA+VGhlIGxlZ2lzbGF0aW9uIGZ1
bm5lbHMgcHJvY2VlZHMgdG8gTmVpZ2hib3Job29kIEFzc2lzdGFuY2UsIHdoaWNoIGluc3BlY3Rz
IGFuZCBjYXJlcyBmb3IgY2l0eSBwcm9wZXJ0aWVzIHRoYXQgZmFsbCBvdXQgb2YgY29tcGxpYW5j
ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaXMgZ29pbmcgdG8gaG9sZCB0aGVpciBmZWV0IHRvIHRoZSBm
aXJlLCYjODIyMTsgc2FpZCBNb3NsZXktU2FtcGxlcywgd2hvIHNhaWQgbGFuZGxvcmRzIG1heSBw
YXNzIGFsb25nIHRoZSBhZGRpdGlvbmFsIGNvc3QgdG8gdGhlaXIgdGVuYW50cyBidXQgYXQgbGVh
c3QgdGhlIHJlbnRhbCB1bml0cyBzdGFuZCBhIGJldHRlciBjaGFuY2Ugb2YgYmVpbmcgaW5zcGVj
dGVkLjwvcD48cD5UaGUgbW92ZSB0byBjcmFjayBkb3duIG9uIGxhbmRsb3JkcywgTW9zbGV5LVNh
bXBsZXMgc2FpZCwgaXMgc2hhcmVkIGJ5IHRoZSBuZXcgbWF5b3ImIzgyMTc7cyBhZG1pbmlzdHJh
dGlvbiwgd2hpY2ggaXMgc2VhcmNoaW5nIGZvciB3YXlzIHRvIGdlbmVyYXRlIHJldmVudWUgaW4g
YSBjaXR5IHdpdGggYSBzaHJpbmtpbmcgcG9ydGlvbiBvZiBvd25lci1vY2N1cGllZCBkd2VsbGlu
Z3MuPC9wPjxwPldpdGggYXQgbGVhc3QgMTIgcmVudGFsIHVuaXRzIGluIHRoZSBjaXR5LCBGcmFu
a3Mgd2lsbCBzZWUgaGlzIGFubnVhbCByZWdpc3RyYXRpb24gZmVlIGRvdWJsZSB0byAkMTUwLiAm
IzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIG5vdCB0aGF0IG11Y2guIEJ1dCBpdCYjODIxNztzIG5vdCBhYm91
dCB0aGUgbW9uZXksJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiA8L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyBhYm91dCBiZWlu
ZyAmIzgyMjA7dGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBwaWdneSBiYW5rLiYjODIyMTsgSGUgcXVlc3Rpb25z
LCBhcyBzb21lIG1lbWJlcnMgb2YgY291bmNpbCBkaWQsIHdoZXRoZXIgdGhlIGV4dHJhIG1vbmV5
IHdpbGwgYmUgcmVpbnZlc3RlZCBpbiBuZWlnaGJvcmhvb2QgY2FyZS4gPC9wPjxwPkZyYW5rcyBi
bGFtZWQgdGhlIGNvdW50eSBmb3Igc2VsbGluZyB0YXggbGllbnMgJiM4MjEyOyBlc3NlbnRpYWxs
eSB0aGUgcmlnaHQgdG8gY29sbGVjdCBsYXRlIHRheCBiaWxscyAmIzgyMTI7IHRvIHByaXZhdGUg
ZmluYW5jaWFsIGluc3RpdHV0aW9ucyB0aGF0IHB1c2ggZm9yZWNsb3N1cmVzLiBBcyB0aGUgaG91
c2luZyBtYXJrZXQgdGFua2VkLCB0aGUgdGF4IGxpZW5zIGNvbWJpbmVkIHdpdGggY2l0eSBmZWVz
IHRvIG1ha2UgZm9yIGEgYmlsbCB0aGF0IG92ZXJzaGFkb3dlZCB0aGUgcHJpY2Ugb2YgdGhlIHBy
b3BlcnR5LjwvcD48cD5UaGVuLCBGcmFuayBleHBsYWluZWQsIHRoZSBjYXNoLXN0cmFwcGVkIGNp
dHkgdGFrZXMgb3duZXJzaGlwIG9mIHRoZSBwcm9wZXJ0eSBidXQgY2Fubm90IG1haW50YWluIGl0
LiBUaGUgcHJvcGVydHkgZWl0aGVyIGxhbmd1aXNoZXMgb3IgaXMgbWFya2VkIGZvciBkZW1vbGl0
aW9uLCBoZSBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SW5zdGVhZCBvZiB0ZWFyaW5nIGFsbCB0aGVzZSBo
b3VzZXMgZG93biwgdGhleSBjYW4gaGF2ZSBndXlzIGxpa2UgbWUgY29tZSBpbiBhbmQgZml4IHRo
ZW0gdXAuIEFuZCBldmVyeWJvZHkgd2lucywmIzgyMjE7IEZyYW5rcyBzYWlkLjwvcD48cD5Eb3Vn
IExpdmluZ3N0b24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzkyIG9yIDxhIGhyZWY9Im1h
aWx0bzpkbGl2aW5nc3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.