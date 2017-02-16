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Councilwoman weighs in on Summa, city says little

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 16, 2017 - 08:15 PM | Updated: February 17, 2017 - 08:09 AM

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