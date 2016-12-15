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Court upholds death sentence of Akron man who killed woman, boyfriend; left another paralyzed in 2011

Associated Press

Published: December 15, 2016 - 10:27 AM | Updated: December 15, 2016 - 10:46 AM

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