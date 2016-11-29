Coventry homeowner uses handgun to confront burglar

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09WRU5UUlkgVFdQLjogQSBob21lb3duZXIgdXNlZCBhIGhhbmRndW4gdG8gY29uZnJvbnQg
YSBidXJnbGFyIE1vbmRheSBuaWdodCBhbmQgZGV0YWluZWQgdGhlIHN1c3BlY3QgdW50aWwgU3Vt
bWl0IENvdW50eSBzaGVyaWZmJiM4MjE3O3MgZGVwdXRpZXMgYXJyaXZlZCBhdCB0aGUgc2NlbmUg
dG8gYXJyZXN0IGhpbS48L3A+PHA+VGhvbWFzIFIuIER1bmNhbiwgNTEsIG9mIFRhbGxtYWRnZSB3
YXMgY2hhcmdlZCB3aXRoIGZlbG9ueSBidXJnbGFyeSBhbmQgdGFrZW4gdG8gdGhlIFN1bW1pdCBD
b3VudHkgSmFpbCBhZnRlciBiZWluZyBhY2N1c2VkIG9mIGVudGVyaW5nIHRoZSBob21lIG9uIFJv
Ymluc29uIEF2ZW51ZSBhdCA2OjE1IHAubS4gVGhlIHN1c3BlY3QsIHdobyB3YXMgdW5hcm1lZCwg
Z290IGludG8gdGhlIGhvdXNlIHRocm91Z2ggYSBzaWRlIGRvb3IsIHRvb2sgc29tZSBjbG90aGlu
ZyBhbmQgYmVnYW4gcnVtbWFnaW5nIHRocm91Z2ggdGhlIGtpdGNoZW4gd2hpbGUgdGhlIGhvbWVv
d25lcnMgYW5kIHRoZWlyIGNoaWxkIHdlcmUgc2l0dGluZyBpbiBhbm90aGVyIHBhcnQgb2YgdGhl
IGhvdXNlLCBhdXRob3JpdGllcyBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgaG9tZW93bmVyIHRoZW4gdXNlZCBh
IGhhbmRndW4gdG8gZGV0YWluIHRoZSBzdXNwZWN0LjwvcD48cD5TaGVyaWZmJiM4MjE3O3Mgc3Bv
a2VzbWFuIEJpbGwgSG9sbGFuZCBzYWlkIER1bmNhbiBoYXMgYSBoaXN0b3J5IG9mIGRydWcgYW5k
IGJ1cmdsYXJ5LXJlbGF0ZWQgYXJyZXN0cy48L3A+PHA+SGUgc2FpZCBhdXRob3JpdGllcyBhcmUg
bm90IGNlcnRhaW4gd2hhdCB0aGUgc3VzcGVjdCYjODIxNztzIG1vdGl2ZSB3YXMgaW4gZW50ZXJp
bmcgdGhlIGhvdXNlLjwvcD48cD5UaGUgaG9tZW93bmVyLCBoZSBhZGRlZCwgZmFjZXMgbm8gY3Jp
bWluYWwgY2hhcmdlcyByZWxhdGVkIHRvIHRoZSBpbmNpZGVudC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.