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students empowered to take action now

Coventry students get back to nature, test water quality of Cuyahoga River in national park

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: March 2, 2017 - 09:59 PM
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Jim Trogdon (left) a Coventry Middle School science teacher, leads a group of students including Jordynn Rafferty, 12, Adryana Plucinski, 12, Steven Hankins, 14, and Mahmoud Jaber, 12, holding a test tube of river water, in testing the water quality of the Cuyahoga River Thursday in Peninsula. Trogdon was awarded Google Classroom of the Year and won an all-expense paid trip to Cuyahoga Valley Environmental Education Center for fifty students and five teachers to participate in EarthEcho's Water Challenge to test the water quality of the Cuyahoga River. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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