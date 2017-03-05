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Coventry Township trustee leads charge to recapture community pride

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: March 5, 2017 - 10:46 PM
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Richard P. Kutuchief poses for a portrait outside the Coventry Township Administration offices. Kutuchief is hoping to get Coventry Township as an official postage location opposed to writing "Akron, Ohio." (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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