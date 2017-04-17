All CATEGORIES
☰ Menu

Coventry Township trustee sues two Summit County sheriff’s officials over arrest

Beacon Journal staff report

Published: April 17, 2017 - 11:34 AM | Updated: April 18, 2017 - 08:03 AM
RELATED STORIES

MORE IN NEWS

facebook18cut_02 - AP
Facebook killer takes his own life as police close in

ERIE, PA.: The man who randomly gunned down a Cleveland retiree and posted video of the crime on Facebook killed himself Tuesday during a police chase in Pennsylvania that began when a McDonald’s employee recognized him at a drive-thru.

wadsworth15cut_06
Wacky Wadsworthopoly TV show combines Monopoly and lottery scratch-off
dyer18_1
Bob Dyer: The NBA and the Double A
silver15cut_02
Green to mark 25th anniversary with Silver Coin Challenge
City shrinks annual payments by adding $5.8 million to life of sewer loan
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next