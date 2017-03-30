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Criminal justice

Craigslist killer Richard Beasley discusses painting, prison food in letter

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 30, 2017 - 06:46 PM | Updated: March 31, 2017 - 07:30 AM
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In this file photo, Richard Beasley addresses the court after his sentencing in 2013. Beasley, who was given the death sentence on three counts and jail time for other counts, recently sent a letter to Akron Beacon Journal reporter Stephanie Warsmith. (Akron Beacon Journal file photo)

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