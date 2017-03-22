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Crazy rides and critters: I-X Indoor Amusement Park offers cure for chilly weather blues

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: March 22, 2017 - 06:26 PM | Updated: March 23, 2017 - 02:41 PM
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Sisters Grace (left) and AvaMonastra of Canton enjoy the Orient Express ride at the I-X Center Amusement Park on March 25, 2016 in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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