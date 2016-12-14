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Credit card taken while church-goer gets communion was used to buy cigarettes, diapers

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: December 14, 2016 - 10:42 AM | Updated: December 14, 2016 - 11:22 AM
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Surveillance video of a suspect in an alleged theft at Queen of Heaven Church in Green taken at Acme where the suspect used the victims credit cards to make over $1,000 in purchases both there and Dollar General. Two suspects stole a womans purse while she was in line for Communion.


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