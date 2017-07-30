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Music

Crowd worship outside of church during Lock 4’s Gospel Sundays series

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 30, 2017 - 10:40 PM
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Members of the crowd cheer and wave their hands as Neveah Owens performs her dance routine during the opening night of Lock 4's three weekend Gospel Sundays series at Lock 4 in Akron. (Jeff Lange/Special to the Akron Beacon Journal)


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