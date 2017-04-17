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Cuyahoga Falls art teacher in jail for violating probation

Beacon Journal staff report

Published: April 17, 2017 - 07:53 AM

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