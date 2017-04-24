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politicians break out shovels

Cuyahoga Falls celebrates start of Front Street project with groundbreaking ceremony

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: April 24, 2017 - 09:41 PM
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City of Cuyahoga Falls Mayor Don Walters addresses a gathering during a ground breaking ceremony on Riverfront Square on Monday in Cuyahoga Falls. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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