Cuyahoga Falls celebrates start of Front Street project with groundbreaking ceremony

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q1VZQUhPR0EgRkFMTFM6IDwvcD48cD5XaGVuIExpYmVydCBCb3p6ZWxsaSBzZXJ2ZWQgb24g
Q2l0eSBDb3VuY2lsIGluIHRoZSAxOTcwcywgaGUgd2FybmVkIGNpdHkgb2ZmaWNpYWxzIG5vdCB0
byBkbyBpdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdG9sZCB0aGUgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gMzkgeWVhcnMg
YWdvIHRoYXQgeW91JiM4MjE3O3JlIG1ha2luZyBvbmUgaGVsbCBvZiBhIG1pc3Rha2UsJiM4MjIx
OyBCb3p6ZWxsaSBzYWlkLjwvcD48cD5Nb25kYXkgbmlnaHQsIHRoZSAyMXN0IGNlbnR1cnkgcG9s
aXRpY2lhbnMgaW4gY2hhcmdlIG9mIENpdHkgSGFsbCB1c2VkIHNob3ZlbHMgZGVjb3JhdGVkIHdp
dGggYmx1ZSByaWJib25zIHRvIG92ZXJ0dXJuIGRpcnQgaW4gYSBib3ggYXMgYSBzaWduIHRoYXQg
dGhleSBhcmUgZmluYWxseSBjb3JyZWN0aW5nIHRoYXQgJiM4MjIwO21pc3Rha2UuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5Tb21lIDE1MCBwZW9wbGUgYXR0ZW5kZWQgYSBncm91bmRicmVha2luZyBjZXJlbW9ueSBm
b3IgdGhlIHJlbW92YWwgb2YgdGhlIEZyb250IFN0cmVldCBwZWRlc3RyaWFuIG1hbGwuIElmIGFs
bCBnb2VzIGFzIHBsYW5uZWQsIHR3by13YXkgdHJhZmZpYyBhbmQgc3RyZWV0IHBhcmtpbmcgd2ls
bCBiZSByZXR1cm5lZCB0byB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIGhpc3RvcmljIGRvd250b3duIGJ5IE5l
dyBZZWFyJiM4MjE3O3MgRGF5LCBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgc2luY2UgMTk3OC48L3A+PHA+
VHJlZXMgaGF2ZSBhbHJlYWR5IGJlZW4gY2xlYXJlZCBmcm9tIHRoZSBub3J0aGVybiBlbmQgb2Yg
dGhlIHBlZGVzdHJpYW4gbWFsbCwgYW5kIHRoZSBzdXJmYWNlIHdpbGwgc3RhcnQgY29taW5nIHVw
IGluIHRocmVlIHRvIGZvdXIgd2Vla3MuIDwvcD48cD5UaGUgc291dGhlcm4gZW5kIG9mIHRoZSBt
YWxsLCBmZWF0dXJpbmcgYSBwYXZpbGlvbiwgY2xvY2sgdG93ZXIgYW5kIGZvdW50YWlucywgd2ls
bCByZW1haW4gdW5kaXN0dXJiZWQgdW50aWwgdGhpcyBzdW1tZXImIzgyMTc7cyBmZXN0aXZhbCBz
ZWFzb24gaXMgb3Zlci4gPC9wPjxwPldoZW4gdGhlIHN0cmVldCByZW9wZW5zLCBpdCB3aWxsIGZv
cmsgYXQgdGhlIGNsb2NrIHRvd2VyIHRvIHByZXNlcnZlIHRoYXQgaWNvbi4gVGhlIHBhdmlsaW9u
IHdpbGwgcmVtYWluLCBmb3VudGFpbnMgd2lsbCBiZSBtb3ZlZCwgYW5kIHRoZSBzdHJlZXQgd2ls
bCB0ZW1wb3JhcmlseSBjbG9zZSBvbiBmZXN0aXZhbCB3ZWVrZW5kcyBzbyB0aGUgY2l0eSYjODIx
NztzIGFubnVhbCBhY3Rpdml0eSBzY2hlZHVsZSBjYW4gZ28gb24gYXMgYWx3YXlzLjwvcD48cD5D
dXlhaG9nYSBGYWxscyBDaGFtYmVyIG9mIENvbW1lcmNlIENFTyBMYXVyYSBQZXRyZWxsYSBzYWlk
IHJlb3BlbmluZyB0aGUgc3RyZWV0IGlzIGdvb2QgbmV3cyBmb3IgYnVzaW5lc3MsIHdoaWNoIGhh
cyBzdHJ1Z2dsZWQgdG8gc3VjY2VlZCBpbiBhbiBhcmVhIHRoYXQgaGFzIGxhY2tlZCB2aXNpYmls
aXR5IGFuZCBhY2Nlc3NpYmlsaXR5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUgaXMgZXhjaXRlbWVudCBp
biB0aGUgYWlyLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuIFBvdGVudGlhbCBuZXcgYnVzaW5lc3NlcyBhcmUg
YWxyZWFkeSBjYWxsaW5nIHRvIGFzayBhYm91dCByZWFsIGVzdGF0ZSBhbG9uZyBGcm9udCBTdHJl
ZXQgYW5kICYjODIyMDt0aGV5IGFyZSBvbiBvdXIgZG9vcnN0ZXAuICYjODIzMDsgVGhpcyBpcyBn
b2luZyB0byBjaGFuZ2UgdGhlIGZhY2Ugb2YgZG93bnRvd24gQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5NYXlvciBEb24gV2FsdGVycyBzYWlkIHRoZSBjaXR5IGhhcyBiZWVuIHRhbGtpbmcg
YWJvdXQgcmV0dXJuaW5nIHRyYWZmaWMgdG8gRnJvbnQgU3RyZWV0IHNpbmNlIGEgZmV3IHNob3J0
IHllYXJzIGFmdGVyIHRoZSBwZWRlc3RyaWFuIG1hbGwgd2FzIGluc3RhbGxlZC48L3A+PHA+VGhl
IG1hbGwgd2FzIGJ1aWx0IGFzIHBhcnQgb2YgYSBjb25zdW1lciB0cmVuZCAmIzgyMjA7YnV0IGRv
d250b3duIHBlZGVzdHJpYW4gbWFsbHMgZGlkIG5vdCB3b3JrIGFzIGV4cGVjdGVkLCBhbmQgcGVv
cGxlIHR1cm5lZCBhd2F5IGZyb20gdGhlaXIgZG93bnRvd25zLCYjODIyMTsgV2FsdGVycyBzYWlk
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyB0YWtlbiB1cyA0MCB5ZWFycyB0byBnZXQgdG8gdGhp
cyBncm91bmRicmVha2luZyB0b25pZ2h0LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCBiZWZvcmUgaW52aXRpbmcg
cmVzaWRlbnRzIHRvIGpvaW4gaGltIGFuZCBnZXQgdGhlaXIgcGljdHVyZXMgdGFrZW4gb3ZlcnR1
cm5pbmcgZGlydCBpbiB0aGUgc3ltYm9saWMgJiM4MjIwO2dyb3VuZGJyZWFraW5nJiM4MjIxOyBi
b3guPC9wPjxwPlRoZSBjaXR5IGFsc28gdW52ZWlsZWQgYSBuZXcgbG9nbyBhbmQgYnJhbmQgZm9y
IGl0cyByZW5vdmF0ZWQgY2VudHJhbCBidXNpbmVzcyBkaXN0cmljdC48L3A+PHA+VGhyZWUgbGFy
Z2UgYmFubmVycyB3ZXJlIHVuZnVybGVkIGZyb20gYSBiYWxjb255IG5lYXIgdGhlIHBhdmlsaW9u
LCBzaG93aW5nIGEgc3R5bGlzdGljIER0Q0YgKGZvciAmIzgyMjA7ZG93bnRvd24gQ3V5YWhvZ2Eg
RmFsbHMmIzgyMjE7IGFuZCB0aGUgaG9vayAmIzgyMjA7VGhlIGZ1biBmbG93cyBoZXJlLCYjODIy
MTsgcGxheWluZyBvbiB0aGUgZmFjdCB0aGF0IHRoZSBDdXlhaG9nYSBSaXZlciBydW5zIHRocm91
Z2ggZG93bnRvd24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgcml2ZXIgaXMgc28gaW1wb3J0YW50IHRvIHRo
ZSBkb3dudG93biBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBleHBlcmllbmNlLCYjODIyMTsgc2FpZCBKb2huIEhh
cnJpcyBvZiBhNSBCcmFuZGluZyBhbmQgRGlnaXRhbCwgd2hpY2ggcGFydG5lcmVkIHdpdGggVFJJ
QUQgb2YgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgdG8gZGV2ZWxvcCB0aGUgYnJhbmQuICYjODIyMDtXaXRoIHRo
ZSBwcm94aW1pdHkgdG8gdGhlIHJpdmVyLCB0byBDdXlhaG9nYSBWYWxsZXkgTmF0aW9uYWwgUGFy
ayBhbmQgQmxvc3NvbSBNdXNpYyBDZW50ZXIsIGRvd250b3duIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIGNhbiBi
ZSBhIG1hZ25ldCBmb3IgbG9jYWwgYW5kIHJlZ2lvbmFsIGF1ZGllbmNlcy4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PlBhdWxhIFNjaGxlaXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzQxIG9yIDxhIGhyZWY9
Im1haWx0bzpwc2NobGVpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cHNjaGxlaXNAdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3R3aXR0ZXIuY29tL3BhdWxhc2NobGVpcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9wYXVsYXNjaGxlaXM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.