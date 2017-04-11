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Cuyahoga Falls council approves controversial senior complex

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: April 11, 2017 - 02:02 PM | Updated: April 12, 2017 - 08:25 AM

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