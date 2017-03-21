Cuyahoga Falls expects Front Street project to get started in April, end Dec. 31

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q1VZQUhPR0EgRkFMTFM6IFRoZSB0YWxraW5nIGlzIGRvbmUuPC9wPjxwPkFmdGVyIHRocmVl
IHllYXJzIG9mIHJlc2VhcmNoLCBhIGRvemVuIGNvbW11bml0eSBtZWV0aW5ncyBhbmQgYSByb2Fk
IHRyaXAgdGhyb3VnaCB0aGUgTWlkd2VzdCwgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgb2ZmaWNpYWxzIHNheSBp
dCYjODIxNztzIHRpbWUgdG8gYnJlYWsgZ3JvdW5kIG9uIGEgbmVhcmx5ICQxMCBtaWxsaW9uIHBy
b2plY3QgdGhhdCB3aWxsIHJldHVybiB0d28td2F5IHRyYWZmaWMgdG8gdGhlIHN0cnVnZ2xpbmcg
RnJvbnQgU3RyZWV0IHBlZGVzdHJpYW4gbWFsbC48L3A+PHA+V2hpbGUgQ2l0eSBDb3VuY2lsIHdp
bGwgbm90IG9mZmljaWFsbHkgdm90ZSB1bnRpbCBNb25kYXksIGNvdW5jaWwgbWVtYmVycyBhbmQg
YWJvdXQgMTAwIHJlc2lkZW50cyB3aG8gYXR0ZW5kZWQgYSBmaW5hbCByZXZpZXcgb2YgdGhlIHBy
b2plY3QgTW9uZGF5IGFwcGVhcmVkIHVuaXZlcnNhbGx5IGluIGZhdm9yIG9mIGxlZ2lzbGF0aW9u
IHRoYXQgd2lsbCBncmFudCBhIGNvbnRyYWN0IHRvIHRoZSBkZXNpZ24tYnVpbGQgdGVhbSBvZiBB
a3Jvbi1iYXNlZCBILlIuIEdyYXkgYW5kIEhhbW1vbnRyZWUgJmFtcDsgQXNzb2NpYXRlcy48L3A+
PHA+VGhlIGFtYml0aW91cyBjb25zdHJ1Y3Rpb24gc2NoZWR1bGUgY2FsbHMgZm9yIHdvcmsgb24g
dGhlIG5vcnRoIGVuZCBvZiBGcm9udCB0byBiZWdpbiBBcHJpbCAzLCB3aXRoIHRoZSBlbnRpcmUg
cHJvamVjdCB3cmFwcGluZyB1cCBieSBOZXcgWWVhciYjODIxNztzIEV2ZS4gVGhhdCBhbHNvIGlu
Y2x1ZGVzIHR1cm5pbmcgb25lLXdheSBTZWNvbmQgU3RyZWV0IGludG8gYSB0d28td2F5IHN0cmVl
dC48L3A+PHA+VGhlIGNsb2NrIHRvd2VyIHdpbGwgYmUgcHJlc2VydmVkOyB0aGUgc3RyZWV0IHdp
bGwgZGl2aWRlIHRvIGdvIGFyb3VuZCBpdC4gRXhpc3RpbmcgZm91bnRhaW5zIHdpbGwgYmUgc2F2
ZWQgb3IgcmVidWlsdC4gVGhlIHBsYXphIGFuZCBhbXBoaXRoZWF0ZXIgd2lsbCByZW1haW4gb24g
dGhlIGVhc3Qgc2lkZSBvZiB0aGUgcm9hZC48L3A+PHA+T2ZmaWNpYWxzIGFsc28gcmVhc3N1cmVk
IGZlc3RpdmFsIGxvdmVycyB0aGF0IHRoZSBzdHJlZXQgY2FuIGJlIGNsb3NlZCBvbiBzdW1tZXIg
d2Vla2VuZHMgdG8gbWFrZSByb29tIGZvciB0aGUgbWFueSBhbm51YWwgZXZlbnRzIHRoYXQgaGF2
ZSB0YWtlbiByb290IHRoZXJlLjwvcD48cD5JbiB0aGUgZGVzaWduLWJ1aWxkIGNvbmNlcHQsIHRo
ZSBjaXR5IHByb3ZpZGVzIDQwIHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIGRlc2lnbiBwbGFucy4gR3JheSBhbmQg
SGFtbW9udHJlZSwgc2VsZWN0ZWQgZnJvbSBhbW9uZyBmaXZlIGJpZGRlcnMsIHdpbGwgaGFuZGxl
IHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSBlbmdpbmVlcmluZyBhbmQgYXJjaGl0ZWN0dXJhbCBkdXRpZXMuPC9w
PjxwPlBsYW5uaW5nIERpcmVjdG9yIEZyZWQgR3VlcnJhIG5vdGVkIHRoYXQgR3JheSYjODIxNztz
IHByb3Bvc2FsIHRvIGNvbXBsZXRlIHRoZSBwcm9qZWN0IGluIG5pbmUgbW9udGhzIHdhcyAmIzgy
MjA7Zml2ZSB0byBzaXggbW9udGhzIHF1aWNrZXIgdGhhbiBhbnlvbmUgZWxzZS4mIzgyMjE7IDwv
cD48cD5UaGUgbWFrZW92ZXIgd2lsbCBjb3N0ICQ5Ljg5IG1pbGxpb24gJiM4MjEyOyBtb3JlIHRo
YW4gJDEgbWlsbGlvbiBsZXNzIHRoYW4gcHJldmlvdXMgZXN0aW1hdGlvbnMuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJdCYjODIxNztzIHRha2VuIDQwIHllYXJzIHRvIGdldCB0byB0aGlzIGNoYXB0ZXIgb2YgcmVz
dXJyZWN0aW5nIG91ciBkb3dudG93biwmIzgyMjE7IE1heW9yIERvbiBXYWx0ZXJzIHNhaWQuIDwv
cD48cD5DdXlhaG9nYSBGYWxscyBiYW5uZWQgdHJhZmZpYyB0byBjcmVhdGUgdGhlIHBlZGVzdHJp
YW4gbWFsbCBpbiAxOTc4LiBIdW5kcmVkcyBvZiBjaXRpZXMgYWNyb3NzIHRoZSBjb3VudHJ5IGF0
dGVtcHRlZCB0aGUgbWFuZXV2ZXIgdG8gd2luIGJhY2sgY29uc3VtZXJzIHRoYXQgd2VyZSBmYXZv
cmluZyB0aGUgdGhlbi1uZXcgc2hvcHBpbmcgbWFsbCBtb3ZlbWVudC48L3A+PHA+QnV0IHBlZGVz
dHJpYW4gbWFsbHMgdHVybmVkIG91dCB0byBiZSBhIGZhZCwgYW5kIGV2ZW4gbW9zdCBpbmRvb3Ig
bWFsbHMgaGF2ZSBiZWVuIHN0cnVnZ2xpbmcuIE1vZGVybiBjb25zdW1lcnMgbm93IGxvb2sgZmF2
b3JhYmx5IG9uIHRyYWRpdGlvbmFsIGRvd250b3ducyB3aGVyZSB0aGV5IGNhbiBwYXJrIHdpdGhp
biBzaWdodCBvZiB0aGVpciBkZXN0aW5hdGlvbiwgc2FpZCBjb25zdWx0YW50IFJvYmVydCBHaWJi
cyBvZiBHaWJicyBQbGFubmluZyBHcm91cC48L3A+PHA+RXNwZWNpYWxseSBpbiBjb2xkLXdpbnRl
ciBjbGltYXRlcywgcGVvcGxlIHRlbmQgdG8gYXZvaWQgcmV0YWlsIGFyZWFzIHRoYXQgcmVxdWly
ZSB0aGVtIHRvIHBhcmsgaW4gYSBkZWNrIGFuZCB3YWxrIGEgYmxvY2sgb3IgbW9yZSB0byByZWFj
aCBhIHN0b3JlLjwvcD48cD5XaGlsZSB0aGlzIGxhdGVzdCBlZmZvcnQgdG8gcmV0dXJuIEZyb250
IFN0cmVldCB0byBpdHMgaGlzdG9yaWMgZG93bnRvd24gZm9vdHByaW50IGJlZ2FuIGluIDIwMTQs
IGl0JiM4MjE3O3MgYW4gb2xkIGlkZWEuICBKdXN0IHNldmVuIHllYXJzIGFmdGVyIHRoZSBwZWRl
c3RyaWFuIG1hbGwgb3BlbmVkLCBsb2NhbCBwbGFubmVycyB3ZXJlIGFscmVhZHkgc3VnZ2VzdGlu
ZyBpdCBiZSByZW1vdmVkLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgdGltZSB0byBtYWtlIHRo
aXMgYSByZWFsaXR5LCYjODIyMTsgV2FsdGVycyBzYWlkLjwvcD48cD5HdWVycmEgc2FpZCB0aGUg
Y2l0eSAmIzgyMjA7ZGlkbiYjODIxNzt0IHJlYWxseSBoYXZlIGEgY2hvaWNlJiM4MjIxOyBpZiBp
dCB3YW50ZWQgdG8gZ2VuZXJhdGUgbmV3IGludGVyZXN0IGluIEZyb250IFN0cmVldC48L3A+PHA+
SGUgc2hvd2VkIHBob3RvcyBvZiBoaXN0b3JpYyBGcm9udCBTdHJlZXQgd2l0aCBjYXJzIGxpbmlu
ZyB0aGUgc3RyZWV0IGFuZCBwYXJhZGVzIG1hcmNoaW5nIHRocm91Z2ggZG93bnRvd24uIFRoZW4g
aGUgc2hvd2VkIGltYWdlcyBvZiB0aGUgbW9kZXJuIG1hbGwgb24gdHlwaWNhbCBidXNpbmVzcyBk
YXlzIHdpdGggbm90IGEgaHVtYW4gYmVpbmcgaW4gc2lnaHQuPC9wPjxwPlRyYWZmaWMgc3R1ZGll
cyBoYXZlIGNvdW50ZWQgbW9yZSB0aGFuIDEwMCwwMDAgY2FycyB0cmF2ZWxpbmcgZGFpbHkgd2l0
aGluIGEgYmxvY2sgb3IgdHdvIG9mIEZyb250IFN0cmVldCwgaW5jbHVkaW5nIFBvcnRhZ2UgVHJh
aWwsIEJyb2FkIEJvdWxldmFyZCBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgOC48L3A+PHA+VGhlIGZhY3QgdGhh
dCBtb3RvcmlzdHMgYXJlbiYjODIxNzt0IG1ha2luZyB0aGVpciB3YXkgdG8gRnJvbnQgJiM4MjIw
O3RlbGxzIHVzIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgYSBwcm9ibGVtLCYjODIyMTsgR3VlcnJhIHNhaWQuPC9w
PjxwPkdpYmJzIHNhaWQgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgaGFzIHRoZSBvcHBvcnR1bml0eSBmb3IgYSAm
IzgyMjA7aGlnaGx5IHVudXN1YWwsIGhpZ2hseSBkZXNpcmFibGUmIzgyMjE7IGJ1c2luZXNzIGRp
c3RyaWN0LCBjb21iaW5pbmcgaGlzdG9yaWMgYXJjaGl0ZWN0dXJlIHdpdGggYSBtb2Rlcm4gc3Ry
ZWV0IGFuZCB0aGUgcm9sbGluZyBDdXlhaG9nYSBSaXZlciBydW5uaW5nIHRoZSBsZW5ndGggb2Yg
aXQuPC9wPjxwPkhlIGFsc28gY2FsbGVkIGZvciBwYXRpZW5jZS4gUmV0YWlsZXJzIHdvbiYjODIx
Nzt0IG5lY2Vzc2FyaWx5IGJlIGxpbmVkIHVwIGluIEphbnVhcnkgd2hlbiB0aGUgc3RyZWV0IG9w
ZW5zIHRvIHRyYWZmaWMsICYjODIyMDtidXQgdGhleSB3aWxsIGZpbmQgeW91LCYjODIyMTsgaGUg
c2FpZC48L3A+PHA+QnJlbnQgVmFuRm9zc2VuLCBvd25lciBvZiBNZXRyb3BvbGlzIFBvcGNvcm4g
aW4gdGhlIGNlbnRlciBvZiB0aGUgbWFsbCwgc2FpZCBoZSB3YXMgb24gdGhlIHZlcmdlIG9mIHJl
bG9jYXRpbmcuIEN1c3RvbWVycyBhbHdheXMgaGFkIGNvbmNlcm5zIG9uIHdoZXJlIHRvIHBhcmss
IGFuZCBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgbGlrZSBoYXZpbmcgdG8gYW5zd2VyIHRoZWlyIHF1ZXN0aW9u
cyBhYm91dCB3aGF0IGVsc2UgdGhlcmUgd2FzIHRvIGRvIG9uIEZyb250IFN0cmVldCB3aXRoICYj
ODIyMDtub3QgYSBsb3QuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaGVuIGhlIGxlYXJuZWQgdGhlIHN0cmVldCB3
YXMgcmVvcGVuaW5nLCBoZSBkZWNpZGVkIHRvIHN0YXkgYW5kICYjODIyMDtiZSBwYXJ0IG9mIHRo
ZSB0cmFuc2Zvcm1hdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNvaW5jaWRpbmcgd2l0aCB0aGlzIHByb2pl
Y3QsIHRoZSBjaXR5IHdpbGwgc3BlbmQgJDMuNzUgbWlsbGlvbiB0byByZW5vdmF0ZSB0aGUgdGhy
ZWUgcGFya2luZyBkZWNrcyB0aGF0IHNlcnZlIHRoZSBGcm9udCBTdHJlZXQgYXJlYSwgaW5jbHVk
aW5nIHJlcGFpcmluZyBlbGV2YXRvcnMgYW5kIGluc3RhbGxpbmcgYSBzdHJlZXQtbGV2ZWwgYm9h
cmQgdGhhdCB0ZWxscyBtb3RvcmlzdHMgaG93IG1hbnkgc3BhY2VzIGFyZSBhdmFpbGFibGUgaW4g
ZWFjaCBkZWNrLjwvcD48cD5QYXVsYSBTY2hsZWlzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYt
Mzc0MSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cHNjaGxlaXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnBz
Y2hsZWlzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.