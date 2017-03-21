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Cuyahoga Falls expects Front Street project to get started in April, end Dec. 31

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: March 21, 2017 - 06:14 PM
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How Front Street will look after the pedestrian mall is removed and two-way traffic is returned. Work is set to begin April 3 and be completed by Dec. 31.


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