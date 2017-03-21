All CATEGORIES
☰ Menu

Cuyahoga Falls expects Front Street project to get started in April, end Dec. 31

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: March 21, 2017 - 06:14 PM | Updated: March 22, 2017 - 05:47 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

How Front Street will look after the pedestrian mall is removed and two-way traffic is returned. Work is set to begin April 3 and be completed by Dec. 31.


MORE IN NEWS

derolph25cutweb Paul Vernon - AP
Ohio school-funding suit DeRolph v. State leaves mark after 20 years - 9:58 PM

COLUMBUS: Twenty years after the first decision in Ohio’s landmark school-funding lawsuit, hundreds of new school buildings dot the landscape and the notion of what constitutes an adequate education is regularly debated in U.S. state capitals.

music23cut_02
91.3 the Summit, Akron schools instrument donation program Music Alive reaches milestone - 9:57 PM
falls25cut_02
Cuyahoga Falls has creative plans for raising money to fix up Mill Pond and Mud Brook greenway - 9:57 PM
After Akron gives tech startup roots and wings, 7signal says move to Cuyahoga County will help it attract software developers - 9:57 PM
ljff24_01
Akron students guests at Goodyear blimp’s house for hands-on learning
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next