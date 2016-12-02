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Cuyahoga Falls man arrested for theft from mentally disabled woman

Beacon Journal staff report

Published: December 2, 2016 - 03:31 PM

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Obituary: Jim Chenot, longtime radio personality

Jim Chenot was a longtime and well-known local radio personality, having spent more than 30 years behind the microphone at WONE (97.5-FM), The Summit (91.3-FM) and other stations.

Mr. Chenot passed away unexpectedly Wednesday afternoon. He was 62.

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