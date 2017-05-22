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Cuyahoga Falls man shot during dispute in Merriman Valley

Beacon Journal staff report

Published: May 22, 2017 - 11:42 AM

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Manchester police hunt for accomplices in concert bombing; victims young as 8

MANCHESTER, England: Investigators hunted Tuesday for possible accomplices of the suicide bomber who attacked an Ariana Grande concert in Manchester, killing 22 people and sparking a stampede of young concertgoers, some still wearing the American pop star’s trademark kitten ears and holding pink balloons.

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