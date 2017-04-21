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Cuyahoga Falls mother leads protest outside Summit courthouse; dealer who gave her daughter fatal dose of drugs gets eight years

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: April 21, 2017 - 10:19 AM
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Brenda Ryan, mother of the late Sheena Moore, protests along High Street on Friday. The protest was put on to call the attention to the need for state legislation to put fentanyl on par with heroin. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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