All CATEGORIES
☰ Menu

Cuyahoga Falls moves to preserve historic downtown architecture, offer tax credits, make over parking decks

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: February 7, 2017 - 01:54 PM | Updated: February 7, 2017 - 07:20 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A woman and child make their way toward the parking garages from Front Street on Tuesday in Cuyahoga Falls. The city plans to return two-way traffic to the Front Street pedestrian mall. The have also asked the area be named Downtown National Register District. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

akron07cutweb MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Akron once again is snubbed by U.S. News and World Report

Akron is nowhere to be found on U.S. News and World Report’s second annual ranking of the 100 “Best Places to Live” in the United States.

shakeri07cutweb
Lifting ban on travel for immigrants reunites Iranian couple in Stow
fairlawn06cut
Developer proposes new restaurants, retail in Fairlawn
Bob Dyer: Planes, clowns and condoms
Business news briefs — Feb. 8 - 6:39 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next