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Cuyahoga Falls moves to preserve historic downtown architecture, offer tax credits, make over parking decks

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: February 7, 2017 - 01:54 PM | Updated: February 8, 2017 - 09:06 AM
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A woman and child make their way toward the parking garages from Front Street on Tuesday in Cuyahoga Falls. The city plans to return two-way traffic to the Front Street pedestrian mall. The have also asked the area be named Downtown National Register District. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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