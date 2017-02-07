Cuyahoga Falls moves to preserve historic downtown architecture, offer tax credits, makeover parking decks

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Y3V5YWhvZ2EgZmFsbHM6IFRoZSBjaXR5IGlzIGhvcGluZyB0byBzdGltdWxhdGUgYSBsb3Qg
b2YgbmV3IGRldmVsb3BtZW50IGRvd250b3duIGlmIGl0IGZvbGxvd3MgdGhyb3VnaCB3aXRoIHBs
YW5zIHRvIHJldHVybiB0d28td2F5IHRyYWZmaWMgdG8gdGhlIHVuZGVyYWNoaWV2aW5nIEZyb250
IFN0cmVldCBwZWRlc3RyaWFuIG1hbGwuPC9wPjxwPlRvIGdpdmUgZGV2ZWxvcGVycyBhZGRlZCBp
bmNlbnRpdmUgJiM4MjEyOyB3aGlsZSBhbHNvIHByb3RlY3RpbmcgYnJpY2sgYW5kIG1vcnRhciBz
dHJ1Y3R1cmVzIHRoYXQgaGF2ZSBzdXJ2aXZlZCBtb3JlIHRoYW4gYSBjZW50dXJ5IG9mIGNvbnN1
bWVyIGV2b2x1dGlvbiAmIzgyMTI7IEN1eWFob2dhIEZhbGxzIENpdHkgQ291bmNpbCBpcyBwb2lz
ZWQgdG8gYXBwcm92ZSBhICYjODIyMDtkb3dudG93biBoaXN0b3JpYyBvdmVybGF5IGRpc3RyaWN0
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UGxhbm5pbmcgRGlyZWN0b3IgRnJlZCBHdWVycmEgc2FpZCB0aGUgY2l0
eSBoYXMgYXNrZWQgdGhhdCB0aGUgYXJlYSBhbHNvIGJlIG5hbWVkIGEgRG93bnRvd24gTmF0aW9u
YWwgUmVnaXN0ZXIgRGlzdHJpY3QuIFRoZSBzdGF0ZSBsYXN0IG1vbnRoIGF3YXJkZWQgQ3V5YWhv
Z2EgRmFsbHMgYSAkMTIsMDAwIGdyYW50IHRvIGNvbXBsZXRlIHRoYXQgYXBwbGljYXRpb24gcHJv
Y2Vzcy48L3A+PHA+Q29tYmluZWQsIHRoZSB0d28gbW92ZXMgd291bGQgZXN0YWJsaXNoIGNvbnRy
b2xzIHRvIHByZXNlcnZlIHRoZSBhcmVhJiM4MjE3O3MgaGlzdG9yaWMgYXJjaGl0ZWN0dXJhbCBj
aGFyYWN0ZXIgd2hpbGUgb2ZmZXJpbmcgaW52ZXN0b3JzIHRoZSBwb3RlbnRpYWwgZm9yIHNwZWNp
YWwgc3RhdGUgYW5kIGZlZGVyYWwgdGF4IGNyZWRpdHMuPC9wPjxwPkd1ZXJyYSBwb2ludGVkIG91
dCB0aGUgcmVkZXZlbG9wbWVudCBvZiB0aGUgRmFsbHMgU3RhbXBpbmcgJmFtcDsgV2VsZGluZyBC
dWlsZGluZyAoY3VycmVudGx5IG5hbWVkIHRoZSBGb3VuZHJ5IEJ1aWxkaW5nKSBhbmQgdGhlIGNv
bWluZyByZW5vdmF0aW9uIG9mIHRoZSBvbGQgRmFsbHMgVGhlYXRlciBhcyB0d28gcHJvamVjdHMg
d2hlcmUgZGV2ZWxvcGVycyBwcmVzZXJ2ZWQgaWNvbmljIGJ1aWxkaW5ncyB3aXRoIHRoZSBoZWxw
IG9mIHN1Y2ggdGF4IGNyZWRpdHMuPC9wPjxwPlRoZSBwcm9wb3NlZCBkaXN0cmljdCBpbmNsdWRl
cyBib3RoIHNpZGVzIG9mIEZyb250IFN0cmVldCBmcm9tIFN0b3cgUm9hZCB0byBDaGVzdG51dCBC
b3VsZXZhcmQsIGFzIHdlbGwgYXMgdGhlIGVhc3Qgc2lkZSBvZiAzcmQgU3RyZWV0IGZyb20gU3Rv
dyB0byBCcm9hZCBCb3VsZXZhcmQuPC9wPjxwPlRoZXJlIHdlcmUgbm8gbmF5c2F5ZXJzIGF0IGEg
TW9uZGF5IGNvdW5jaWwgcHVibGljIGhlYXJpbmcgaW4gd2hpY2ggb2ZmaWNpYWxzIGV4cGxhaW5l
ZCBob3cgdGhlIGxlZ2FsIGRlc2lnbmF0aW9ucyB3b3VsZCB3b3JrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0
aGluayB0aGlzIGlzIGNyaXRpY2FsIHRvIGdldCB0aGluZ3MgZ29pbmcgb24gRnJvbnQgU3RyZWV0
LCYjODIyMTsgY291bmNpbCBQcmVzaWRlbnQgTWFyeSBFbGxlbiBQeWtlIHNhaWQgaW4gc3VwcG9y
dCBvZiB0aGUgbGVnaXNsYXRpb24sIHdoaWNoIGNvdW5jaWwgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gYXBwcm92
ZSBvbiBNb25kYXkuPC9wPjxwPlB5a2Ugc2FpZCB0aGUgY29tbWl0dGVlIHRoYXQgY3JlYXRlZCB0
aGUgYm91bmRhcmllcyBvZiB0aGUgb3ZlcmxheSBkaXN0cmljdCBkaWQgbm90IHRha2UgdGhlaXIg
ZHV0eSBsaWdodGx5IGFuZCB3ZXJlIGRpbGlnZW50IGluIG9ubHkgYWRkaW5nIHRoZSAmIzgyMjA7
dHJ1ZSBoaXN0b3JpYyBhcmVhcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkd1ZXJyYSBzYWlkIHRoZSBhcmVhIGlu
Y2x1ZGVzIEZyb250IFN0cmVldCBiZWNhdXNlIGl0IHJlcHJlc2VudHMgY29tbWVyY2lhbCBkZXZl
bG9wbWVudCB0aGF0IGJlZ2FuIGluIHRoZSAxOXRoIGNlbnR1cnksIENodXJjaCBTcXVhcmUgYmVj
YXVzZSBvZiB0aHJlZSBjaHVyY2hlcyB3aXRoICYjODIyMDtpbXBvcnRhbnQgZWNjbGVzaWFzdGlj
YWwgYXJjaGl0ZWN0dXJlLCYjODIyMTsgYW5kIHRoZSBzZWN0aW9uIHNvdXRoIG9mIEJyb2FkIGJl
Y2F1c2Ugb2YgaXRzIGVhcmx5IGluZHVzdHJpYWwgZGV2ZWxvcG1lbnQuPC9wPjxwPkluIGEgcmVs
YXRlZCBtYXR0ZXIsIGNvdW5jaWwgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gYXBwcm92ZSBhICQzLjcgbWlsbGlv
biBtYWtlb3ZlciBmb3IgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyB0aHJlZSBwYXJraW5nIGRlY2tzIGFsb25n
IEZyb250IFN0cmVldC48L3A+PHA+Q2l0eSBFbmdpbmVlciBUb255IERlbWFzaSBzYWlkIHRoZSBk
ZWNrcyAmIzgyMTI7IHRoZSBvbGRlc3QgYnVpbHQgaW4gMTk3NSAmIzgyMTI7IG5lZWQgbW9yZSB0
aGFuIHJvdXRpbmUgcGF0Y2hpbmcuIFRoZSA2MDAgcGFya2luZyBzcGFjZXMgdGhleSBwcm92aWRl
IHdpbGwgYmUgbmVlZGVkIG1vcmUgdGhhbiBldmVyIGluIGEgZG93bnRvd24gcmVzdXJnZW5jZS48
L3A+PHA+VGhlIG1ha2VvdmVyIHdpbGwgaW5jbHVkZSByZXBhaXJpbmcgdGhlIGVsZXZhdG9yIGlu
IHdoYXQmIzgyMTc7cyBrbm93biBhcyB0aGUgJiM4MjIwO3JlZCBkZWNrJiM4MjIxOyBhbmQgYWRk
aW5nIGFuIGVsZXZhdG9yIHRvIHRoZSAmIzgyMjA7Z3JlZW4gZGVjay4mIzgyMjE7IDwvcD48cD5T
ZXZlcmFsIGNvdW5jaWwgbWVtYmVycyBhc2tlZCBEZW1hc2kgdG8gaW5jbHVkZSBhIHZpc2libGUg
ZGlnaXRhbCBjb3VudGVyIGF0IHRoZSBlbnRyYW5jZSB0byBlYWNoIGRlY2sgc28gbW90b3Jpc3Rz
IGNhbiBzZWUgYmVmb3JlIGVudGVyaW5nIGhvdyBtYW55IHNwYWNlcyBhcmUgYXZhaWxhYmxlLiBU
aGV5IHNhaWQgdGhleSBzYXcgc3VjaCB0ZWNobm9sb2d5IGR1cmluZyBhIGJ1cyB0b3VyIGxhc3Qg
bW9udGggb2YgdGhyZWUgTWlkd2VzdCBkb3dudG93bnMuPC9wPjxwPkRlbWFzaSBhc3N1cmVkIHRo
ZW0gdGhlIHBsYW5zIHdvdWxkIGluY2x1ZGUgdGhlIGRpZ2l0YWwgY291bnRlcnMuPC9wPjxwPlBh
dWxhIFNjaGxlaXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzQxIG9yIDxhIGhyZWY9Im1h
aWx0bzpwc2NobGVpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cHNjaGxlaXNAdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3R3
aXR0ZXIuY29tL3BhdWxhc2NobGVpcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9wYXVsYXNjaGxlaXM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.