Cuyahoga Falls police officer hurt when suspect crashed into patrol car is back on the job

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q1VZQUhPR0EgRkFMTFM6IEEgY2l0eSBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlciB3aG8gd2FzIGluanVyZWQg
aW4gYSBjcmFzaCBpbiBKdWx5IGlzIGJhY2sgb24gdGhlIGpvYi48L3A+PHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFs
bHMgcG9saWNlIHBvc3RlZCBhIHBpY3R1cmUgVHVlc2RheSBtb3JuaW5nIG9mIG9mZmljZXIgVGVk
IERhdmlzIHdpdGggb3RoZXIgb2ZmaWNlcnMgb24gaXRzIEZhY2Vib29rIHBhZ2UuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtXZSBhcmUgc28gaGFwcHkgdG8gaGF2ZSBPZmZpY2VyIFRlZCBEYXZpcyBiYWNrIGluIHVu
aWZvcm0sJiM4MjIxOyB0aGUgZGVwYXJ0bWVudCB3cm90ZSBpbiBhIG1lc3NhZ2UuICYjODIyMDtI
aXMgcmVtYXJrYWJsZSByZWNvdmVyeSB3YXMgZHVlIHRvIGhpcyBoYXJkIHdvcmsgaW4gcmVoYWIg
YW5kIGFsbCB0aGUgc3VwcG9ydCBoZSByZWNlaXZlZC4gVGhhbmsgeW91IHRvIG91ciB3b25kZXJm
dWwgY29tbXVuaXR5IGZvciBhbGwgb2YgeW91ciBwcmF5ZXJzIGFuZCB3ZWxsIHdpc2hlcyBmb3Ig
aGltIGFuZCBhbGwgb3VyIG9mZmljZXJzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RGF2aXMsIGFuIDExLXllYXIg
dmV0ZXJhbiBvZiB0aGUgcG9saWNlIGRlcGFydG1lbnQsIHdhcyBob3NwaXRhbGl6ZWQgZm9yIGEg
d2VlayBhbmQgdGhlbiBiZWdhbiByZWhhYmlsaXRhdGlvbiBhZnRlciBhIHN1c3BlY3QgY3Jhc2hl
ZCBpbnRvIHRocmVlIHBhcmtlZCBwYXRyb2wgY2FycywgZmxlZCB0aGUgc2NlbmUgYW5kIHRoZW4g
Y3Jhc2hlZCBpbnRvIERhdmlzJiM4MjE3OyBjcnVpc2VyLjwvcD48cD5Eb25hbGQgV2F0c29uLCA0
Niwgd2hvIGlzIGluIHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IEphaWwsIGhhcyBwbGVhZGVkIG5vdCBndWls
dHkgdG8gbXVsdGlwbGUgY2hhcmdlcywgaW5jbHVkaW5nIGNvdW50cyBvZiBhdHRlbXB0ZWQgbXVy
ZGVyIGFuZCBmZWxvbmlvdXMgYXNzYXVsdC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.