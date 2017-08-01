Cuyahoga Falls to seek money for notorious six-road intersection near Chapel Hill Mall

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJQ1VZQUhPR0EgRkFMTFM6IEZvbGtzIGhhdmUgdGFsa2VkIGFib3V0IHRoZSBuZWVkIHRv
IHJlZGVzaWduIEJhcm5leeKAmXMgQnVzeSBDb3JuZXJzIOKAlCB0aGUgbm90b3Jpb3VzIHNpeC1y
b2FkIGNvbnZlcmdlbmNlIG5lYXIgQ2hhcGVsIEhpbGwgTWFsbCDigJQgZm9yIGRlY2FkZXMsIGJ1
dCBubyBvbmUgaGFzIGV2ZXIgdGFrZW4gdGhlIHN0ZXAgb2YgYWN0dWFsbHkgYXNraW5nIGZvciBm
ZWRlcmFsIGhlbHAuPC9wPg0KPHA+DQoJVW50aWwgbm93LjwvcD4NCjxwPg0KCU9uIE1vbmRheSwg
Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgQ2l0eSBDb3VuY2lsIGF1dGhvcml6ZWQgTWF5b3IgRG9uIFdhbHRlcnMg
dG8gYXBwbHkgZm9yIGZlZGVyYWwgZnVuZHMgb24gYSBsb25nc2hvdCBiaWQgdG8gcmFpc2UgdGhl
ICQxMy40IG1pbGxpb24gbmVlZGVkLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBjaXR5IHdpbGwgYXNrIGZvciAk
NiBtaWxsaW9uIGZyb20gdGhlIEZlZGVyYWwgQ29uZ2VzdGlvbiBNaXRpZ2F0aW9uL0FpciBRdWFs
aXR5IEZ1bmRzIHRocm91Z2ggdGhlIGxvY2FsIEFrcm9uIE1ldHJvcG9saXRhbiBBcmVhIFRyYW5z
cG9ydGF0aW9uIFN0dWR5IChBTUFUUykuPC9wPg0KPHA+DQoJSWYgc3VjY2Vzc2Z1bCwgQ3V5YWhv
Z2EgRmFsbHMgd291bGQgbG9vayBmb3Igc3RhdGUgZnVuZHMgYXMgd2VsbCBhcyBzZWVrIHN1cHBv
cnQgZnJvbSBBa3JvbiBhbmQgVGFsbG1hZGdlLCBzaW5jZSBib3RoIG9mIHRob3NlIGNpdGllcyBv
d24gYSBzbWFsbCBwYXJ0IG9mIHRoZSBpbnRlcnNlY3Rpb24uPC9wPg0KPHA+DQoJQU1BVFMsIHRo
ZSBncm91cCBjaGFyZ2VkIHdpdGggcGxhbm5pbmcgYW5kIHByaW9yaXRpemluZyByb2FkIHByb2pl
Y3RzLCBoYXMgaGFkIHRoZSBjb3JuZXIgb24gaXRzIHdpc2ggbGlzdCBzaW5jZSAxOTgxLCBidXQg
aXTigJlzIHVwIHRvIGNpdGllcyB0byBhcHBseSBmb3IgZ3JhbnRzIGFuZCBhc3NlbWJsZSB0aGUg
bW9uZXkuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIGFnZW5jeSByb3V0aW5lbHkgcmFua3MgQmFybmV54oCZcyBh
cyBvbmUgb2YgdGhlIG1vc3QgYWNjaWRlbnQtcHJvbmUganVuY3Rpb25zIGluIGl0cyB0aHJlZS1j
b3VudHkganVyaXNkaWN0aW9uLiBDaXR5IEVuZ2luZWVyIFRvbnkgRGVtYXNpIHNhaWQgdGhlcmUg
d2VyZSA5MiBjcmFzaGVzIGF0IHRoZSBzaXRlIGJldHdlZW4gMjAxMyBhbmQgMjAxNS48L3A+DQo8
cD4NCglDb3VuY2lsbWFuIEplZmYgSXVsYSwgd2hvIGdyZXcgdXAgbmVhciB0aGUgaW50ZXJzZWN0
aW9uLCByZW1lbWJlcnMgd2hlbiB0d28gb2YgdGhlIGNvbnZlcmdpbmcgcm9hZHMgd2VyZSBzdGls
bCBkaXJ0LjwvcD4NCjxwPg0KCU5vdywgbW9yZSB0aGFuIDMwLDAwMCBjYXJzIHBhc3MgdGhyb3Vn
aCBCYXJuZXnigJlzIEJ1c3kgQ29ybmVycyBkYWlseSwgbmF2aWdhdGluZyB0aGVpciB3YXkgYWxv
bmcgMTYgZGlmZmVyZW50IGxhbmVzIHRoYXQgYmVsb25nIHRvIEhvd2UgQXZlbnVlLCBUYWxsbWFk
Z2UgUm9hZCwgQmFpbGV5IFJvYWQsIFdlc3QgSG93ZSBSb2FkLCBOb3J0aHdlc3QgQXZlbnVlIGFu
ZCBCcml0dGFpbiBSb2FkLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFlvdSBsb3NlIGF0IGxlYXN0IGZpdmUgbWlu
dXRlcyBvZiB5b3VyIGxpZmUgaWYgeW91IHB1bGwgdXAgdGhlcmUs4oCdIEl1bGEgc2FpZC48L3A+
DQo8cD4NCglXaGlsZSBjb25nZXN0aW9uIGhhcyBvbmx5IGJlZW4gYW4gaXNzdWUgc2luY2UgdGhl
IGFyZWEgZGV2ZWxvcGVkIGludG8gYSByZXRhaWwgaHViIHNvbWUgNDAgeWVhcnMgYWdvLCB0aGUg
c2l4IHJvYWRzIGhhdmUgYmVlbiBtZWV0aW5nIGF0IHRoYXQgc3BvdCBmb3IgYXQgbGVhc3QgMTYw
IHllYXJzLjwvcD4NCjxwPg0KCURlbWFzaSBzYWlkIGEgbWFwIGZyb20gMTg1NiBzaG93cyB0aGUg
c2l4IHNwb2tlcywgdGhvdWdoIGhlIGRpZG7igJl0IGtub3cgd2hhdCAxOXRoLWNlbnR1cnkgZmVh
dHVyZXMgd2FycmFudGVkIHNvIG11Y2ggYXR0ZW50aW9uIGZyb20gaG9yc2VzIGFuZCBidWdnaWVz
LjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBpbnRlcnNlY3Rpb27igJlzIG1vZGVybiBkYXkgbmFtZSB0cmFjZXMg
YmFjayB0byAxOTUwcyBncm9jZXIgSmFjayBELiDigJxCYXJuZXnigJ0gQmFybmVzLCB3aG8gb3Bl
cmF0ZWQgYSBtYXJrZXQgaW4gYSBUYWxsbWFkZ2UgUm9hZCBidWlsZGluZyB0aGF0IGFsc28gY29u
dGFpbmVkIGEgU29oaW8gc3RhdGlvbiwgYmFyYmVyc2hvcCBhbmQgc2Fsb24uPC9wPg0KPHA+DQoJ
RGVtYXNpIHNhaWQgdGhlIGNpdHkgc2hvdWxkIGxlYXJuIGJlZm9yZSB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSB5
ZWFyIGlmIHRoZSBncmFudCBhcHBsaWNhdGlvbiBoYXMgYmVlbiBhcHByb3ZlZC48L3A+DQo8cD4N
CglUaGVuIHdvdWxkIGNvbWUgdGhlIGxvbmcgYW5kIGxhYm9yaW91cyBwcm9jZXNzIG9mIGRlc2ln
biwgZW52aXJvbm1lbnRhbCBzdHVkaWVzIGFuZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24sIGVhc2lseSBhIHNpeC0g
dG8gc2V2ZW4teWVhciBjb21taXRtZW50LjwvcD4NCjxwPg0KCUJhcm5leeKAmXMgZmVhdHVyZXMg
YSBoaWxseSB0b3BvZ3JhcGh5IHRoYXQgZGVmaWVzIG1hbnkgc29sdXRpb25zIHRoYXQgbWlnaHQg
d29yayBlbHNld2hlcmUuIEEgcHJldmlvdXMgc3R1ZHkgcnVsZWQgb3V0IGEgdHJhZmZpYyBjaXJj
bGUgb3Igcm91bmRhYm91dC48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgY2l0eSBoYXMgbWFkZSBzb21lIGFkanVz
dG1lbnRzIHRvIHRoZSBzaXRlLCBpbmNsdWRpbmcgc2lnbmFnZSwgcmVhc3NpZ25pbmcgbGFuZXMg
YW5kIHNpZ25hbCB0aW1pbmcsIERlbWFzaSBzYWlkLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFdlIHRoaW5rIHdl
4oCZdmUgZ290IHRoZSBpbnRlcnNlY3Rpb24gYWJvdXQgYXMgZ29vZCBhcyBpdCBjYW4gZ2V0IHdp
dGggdGhlIGdlb21ldHJ5IHRoZXJlIG5vdyzigJ0gaGUgc2FpZC48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgb25s
eSBpbXByb3ZlbWVudCB0aGF0IHJlbWFpbnMgaXMgdG8gc3RlZXIgdHdvIG9mIHRoZSBzaXggcm9h
ZHMgYXdheSBiZWZvcmUgdGhleSByZWFjaCB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9uLjwvcD4NCjxwPg0KCU9u
ZSBvcHRpb24gd291bGQgYmUgdG8gY29ubmVjdCBOb3J0aGVhc3QgQXZlbnVlIGRpcmVjdGx5IHRv
IEhvd2UgQXZlbnVlIGFib3V0IDEsMDAwIGZlZXQgZWFzdCBvZiB0aGUgY2VudGVyLCBEZW1hc2kg
c2FpZC48L3A+DQo8cD4NCglBbm90aGVyIG9wdGlvbiBpcyB0byBjb25uZWN0IFRhbGxtYWRnZSBh
bmQgQmFpbGV5IGJlZm9yZSB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9uLCB3aXRoIG9ubHkgb25lIG9mIHRob3Nl
IHJvYWRzIGNvbnRpbnVpbmcgdG8gdGhlIGNlbnRlciB3aGlsZSBzdGlsbCB1bHRpbWF0ZWx5IGdp
dmluZyBkcml2ZXLigJlzIGFjY2VzcyB0byBib3RoIHJvYWRzLjwvcD4NCjxwPg0KCUNvdW5jaWwg
UHJlc2lkZW50IE1hcnkgRWxsZW4gUHlrZSBzYWlkIHNoZeKAmXMgbm90IGNvbnZpbmNlZCDigJx0
aGUgY29tbXVuaXR5IHdvdWxkIGdvIGZvciBpdCzigJ0gYnV0IGJlbGlldmVzIHRoZSBncmFudCBp
c27igJl0IGxpa2VseSB0byBiZSBhcHByb3ZlZCBhbnl3YXkuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSeKAmW0g
YW54aW91cyB0byBzZWUgaWYgYW55dGhpbmcgaGFwcGVucy4gSeKAmWQgbGlrZSB0byBzZWUgaXQg
aGFwcGVuLOKAnSBzaGUgc2FpZC4g4oCcQnV0IEnigJltIHNrZXB0aWNhbC4gQWJzb2x1dGVseS7i
gJ08L3A+DQo8cD4NCglQYXVsYSBTY2hsZWlzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzc0
MSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cHNjaGxlaXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnBzY2hs
ZWlzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxh
IGhyZWY9Imh0dHA6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wYXVsYXNjaGxlaXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5o
dHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGF1bGFzY2hsZWlzPC9hPi48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.