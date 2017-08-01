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Cuyahoga Falls to seek money for notorious six-road intersection near Chapel Hill Mall

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: August 1, 2017 - 03:47 PM | Updated: August 2, 2017 - 03:59 PM
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Barney's Busy Corners, the notorious 6-way intersection Tuesday in Cuyahoga Falls. The city is applying for federal funds to reconfigure the intersection. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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