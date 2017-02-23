Cuyahoga Valley Scenic Railroad names new president and CEO

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Sm9lIE1henVyIGlzIHRyYWRpbmcgaW4gZGVyYnkgY2FycyBmb3IgdHJhaW5zLjwvcD48cD5U
aGUgQ3V5YWhvZ2EgVmFsbGV5IFNjZW5pYyBSYWlscm9hZCBhbm5vdW5jZWQgVGh1cnNkYXkgbW9y
bmluZyB0aGF0IGhlIGlzIHRha2luZyBvdmVyIGFzIHByZXNpZGVudCBhbmQgY2hpZWYgZXhlY3V0
aXZlIG9mZmljZXIgZWZmZWN0aXZlIE1hcmNoIDIxLjwvcD48cD5NYXp1ciBoYXMgc2VydmVkIGFz
IHByZXNpZGVudCBhbmQgQ0VPIG9mIHRoZSBJbnRlcm5hdGlvbmFsIFNvYXAgQm94IERlcmJ5IGZv
ciB0aGUgbGFzdCBzaXggeWVhcnMgYW5kIGlzIGNyZWRpdGVkIHdpdGggc3RyZW5ndGhlbmluZyB0
aGUgbm9ucHJvZml0LCB3aGljaCBoYWQgYmVlbiBzdHJ1Z2dsaW5nIGZpbmFuY2lhbGx5IGJlZm9y
ZSBoZSB0b29rIG92ZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgQ3V5YWhvZ2EgVmFsbGV5IFNjZW5pYyBS
YWlscm9hZCBhbmQgQ3V5YWhvZ2EgVmFsbGV5IE5hdGlvbmFsIFBhcmsgYXJlIHdvbmRlcmZ1bCBh
c3NldHMgdG8gTm9ydGhlYXN0IE9oaW8sJiM4MjIxOyBNYXp1ciwgNTEsIHdobyBsaXZlcyBpbiBQ
ZW5pbnN1bGEsIHNhaWQgaW4gYSBwcmVwYXJlZCBzdGF0ZW1lbnQuICYjODIyMDtJIGxvb2sgZm9y
d2FyZCB0byB3b3JraW5nIHdpdGggdGhlIGRlZGljYXRlZCBzdGFmZiwgdm9sdW50ZWVycyBhbmQg
Ym9hcmQgbWVtYmVycyB0byBjb250aW51ZSB0byBpbXByb3ZlIHRoZSBpbXBhY3QgdGhpcyBvcmdh
bml6YXRpb24gaGFzIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIHJlZ2lvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhlIGNvdWxk
biYjODIxNzt0IGltbWVkaWF0ZWx5IGJlIHJlYWNoZWQgZm9yIGNvbW1lbnQuPC9wPjxwPkZvcm1l
ZCBhcyBhIGhvYmJ5aXN0IHJhaWxyb2FkIGluIDE5NzIsIHRoZSBwb3B1bGFyIGV4Y3Vyc2lvbiBy
YWlscm9hZCBydW5zIHRocm91Z2ggdGhlIEN1eWFob2dhIFZhbGxleSBOYXRpb25hbCBQYXJrIGFu
ZCBnZW5lcmF0ZXMgYW5udWFsIHJldmVudWUgb2YgbW9yZSB0aGFuICQzIG1pbGxpb24uPC9wPjxw
PlJhaWxyb2FkIGJvYXJkIENoYWlybWFuIFJheSBMYWJ1ZGEgc2FpZCB0aGF0IE1henVyJiM4MjE3
O3MgbWl4IG9mIG5vbnByb2ZpdCBhbmQgcHJpdmF0ZSBzZWN0b3IgZXhwZXJpZW5jZSB3YXMgYXR0
cmFjdGl2ZS48L3A+PHA+RWFybHkgaW4gaGlzIGNhcmVlciwgTWF6dXIgd29ya2VkIGF0IFRoaXN0
bGVkb3duIFJhY2V0cmFjaywgdGhlIHRob3JvdWdoYnJlZCBmYWNpbGl0eSBpbiBOb3J0aCBSYW5k
YWxsIHdoZXJlIGhpcyBmYXRoZXIgdHJhaW5lZCBob3JzZXMuIFRoZSB5b3VuZ2VyIE1henVyIHJv
c2UgdG8gYXNzaXN0YW50IGNvbnRyb2xsZXIuIDwvcD48cD5UaGUgVGhpc3RsZWRvd24gcG9zdCBs
ZWQgdG8gMTQgeWVhcnMgb2YgcHJvZ3Jlc3NpdmVseSBtb3JlIHJlc3BvbnNpYmxlIGpvYnMgYXQg
U01HLCBhIFBlbm5zeWx2YW5pYS1iYXNlZCBjb21wYW55IHRoYXQgbWFuYWdlcyBzcG9ydHMgZmFj
aWxpdGllcyBhbmQgYXJlbmFzIGFyb3VuZCB0aGUgd29ybGQuIEhlIHN0YXJ0ZWQgYXMgZmluYW5j
ZSBkaXJlY3RvciBhdCBDbGV2ZWxhbmQgU3RhdGUmIzgyMTc7cyBXb2xzdGVpbiBDZW50ZXIgYmVm
b3JlIG1vdmluZyBvbiB0byBtYW5hZ2VyIGFuZCBzZW5pb3IgcmVnaW9uYWwgcG9zaXRpb25zLiA8
L3A+PHA+JiM4MjIwO0hpcyBjb21taXRtZW50IHRvIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvIHdpbGwgaGVscCB0
byBtb3ZlIENWU1IgdG8gdGhlIG5leHQgbGV2ZWwsJiM4MjIxOyBMYWJ1ZGEgc2FpZC4gJiM4MjIw
O0hpcyB0cmFjayByZWNvcmQgb2YgYWNoaWV2aW5nIG1lYXN1cmFibGUgcG9zaXRpdmUgb3V0Y29t
ZXMgZm9yIG5vbnByb2ZpdHMsIGNvdXBsZWQgd2l0aCBoaXMgcGFzc2lvbiBhbmQgZW50aHVzaWFz
bSBmb3IgQ3V5YWhvZ2EgVmFsbGV5IE5hdGlvbmFsIFBhcmsgYW5kIENWU1IgbWFrZSBoaW0gdGhl
IGlkZWFsIGNob2ljZSBmb3Igb3VyIG5ldyBwcmVzaWRlbnQgYW5kIENFTy4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PkhpcyBwcmVkZWNlc3NvciwgQ3JhaWcgVGFsbG1hbiwgcmV0aXJlZCBpbiBKYW51YXJ5LiA8L3A+
PHA+VGhlIHJhaWxyb2FkIHJlcG9ydGVkIGhpdHRpbmcgaXRzIGhpZ2hlc3QgcmlkZXJzaGlwIGxh
c3QgeWVhciBpbiBpdHMgZml2ZS1kZWNhZGUgaGlzdG9yeSwgd2l0aCAyMTQsMDAwIHBhc3Nlbmdl
cnMuPC9wPjxwPk1vcmUgdGhhbiBoYWxmIG9mIHRob3NlIHdlcmUgcmlkZXJzIG9uIHRoZSB0cmFp
biYjODIxNztzIHNjZW5pYyByb3VuZCB0cmlwcyBhdCB0aGUgTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gcGFyay4g
T3RoZXJzIGNhbWUgYWJvYXJkIGZvciBzcGVjaWFsIGV2ZW50IHRyYWlucyBhbmQgcHJvZ3JhbXMu
IDwvcD48cD5PbmUgb2YgdGhlIGJpZ2dlc3QgZHJhd3MgaXMgYSBjaGlsZHJlbiYjODIxNztzIHdp
bnRlciBwcm9ncmFtIHRpZWQgdG8gJiM4MjIwO1RoZSBQb2xhciBFeHByZXNzLiYjODIyMTsgVGhh
dCBwcm9ncmFtIGRyZXcgb3ZlciA0MiwwMDAgcGFzc2VuZ2VycyBsYXN0IHllYXIuIDwvcD48cD5J
dCYjODIxNztzIHVuY2xlYXIgaG93IE1henVyJiM4MjE3O3MgbW92ZSB3aWxsIGltcGFjdCB0aGUg
U29hcCBCb3ggRGVyYnkuIFRoZSBncm91cCBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBpbW1lZGlhdGVseSBiZSBy
ZWFjaGVkIGZvciBjb21tZW50LjwvcD48cD5SaWNrIEFybW9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMz
MC05OTYtMzU2OSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
Ij5yYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIg
YXQ8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FybW9ucmlja0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxh
bmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7YXJtb25yaWNrQUJKJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.